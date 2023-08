Fiebre por el ‘oro verde’ en EU: 6 claves para entender la subida en la importación de aguacate

El ascenso de los aguacates al estrellato en Estados Unidos puede parecer improbable: es una fruta relativamente cara que es delicada y tiene una vida útil limitada.

Sin embargo, eso ha demostrado ser un pequeño obstáculo, ya que la popularidad de los aguacates solo está creciendo. Las importaciones estadounidenses de aguacates frescos Hass de México aumentaron a 2.7 mil millones de dólares el año pasado, un 38 por ciento más que en 2018, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

En el año fiscal que terminó en junio, México exportó casi 2.5 millones de libras de la fruta, un récord. Es un testimonio del atractivo perdurable de las tostadas de guacamole y aguacate, y un acuerdo poco ortodoxo entre los productores y empacadores mexicanos y los importadores estadounidenses.

Avocados From Mexico, creada hace unos 10 años para comercializar la fruta a los consumidores estadounidenses, trabaja con compañías como Potbelly, Walmart y Chipotle Mexican Grill para llevar más aguacates a los restaurantes y a las mesas. Compra anuncios del Super Bowl, opera una cocina para probar nuevas recetas y crea un jingle que se ha quedado atascado en la cabeza de todos. El director ejecutivo del grupo, Álvaro Luque, se sentó recientemente con Bloomberg News para hablar sobre las temporadas de crecimiento, la inflación y cómo planea incluir aguacates en más sándwiches, tacos e incluso brownies.

¿Qué es Avocados From Mexico?

La realidad es que no somos de México y no vendemos aguacates. Somos 100 por ciento una empresa de marketing estadounidense que fue construida para hacer dos cosas: crear una marca para aguacates mexicanos y acelerar la demanda de aguacates en Estados Unidos.

¿Cómo le va a la marca?

Hemos estado creando una marca en un mundo sin marca. No te despiertas cada mañana diciendo, voy a ir a comprar mi marca favorita de apio. Pero hemos estado tratando de generar entusiasmo en torno a la mercancía. Ahora tenemos ocho anuncios del Super Bowl en nuestro haber. Y ahora más del 60 por ciento de los consumidores prefieren aguacates de México. Eso fue muy bajo al principio cuando empezamos.

¿Dónde ves que vendrá el crecimiento?

En este momento, el servicio de alimentos representa como el 30 por ciento del volumen de aguacates en Estados Unidos. Pero la oportunidad es enorme.

Al ser un producto de origen mexicano, se podría imaginar que nuestra penetración en tacos en Estados Unidos es enorme. Y nuestros números dicen que solo tenemos 2 por ciento de penetración en tacos. Así que el 98 por ciento de los tacos que se sirven en este país no llevan aguacate.

Los tazones representan probablemente la mayor oportunidad que existe. Lo bueno de los cuencos es que cruzan las cocinas. Puedes tener un tazón indio, un tazón mediterráneo, un tazón americano, un tazón mexicano, y todos ellos pueden tener aguacate. Así que estamos presionando a lo grande. Pero el otro en el que estamos viendo una buena tracción son las bebidas. Así que batidos, cócteles.

¿Qué pasa con los postres de aguacate?

No hemos presionado mucho los postres, pero jugamos con ellos porque es una bonita historia. Simplemente, ve a tu receta favorita de brownies y sustituye el 100 por ciento de la mantequilla que usas en tus brownies con aguacates, y funcionará. A menos que te guste el tipo esponjoso, entonces diría que 75 por ciento. No sentirás el sabor de nuestros aguacates. No verás el color de nuestros aguacates. Pero tendrás toda la salubridad de una grasa saludable.

Mientras que Estados Unidos obtiene la mayoría de sus aguacates de México, también importa la fruta de Perú, Colombia, República Dominicana y otros países. Chipotle dijo el trimestre pasado que, por primera vez, obtuvo la mayoría de sus aguacates de Perú. ¿Está aumentando la competencia del aguacate?

Los aguacates peruanos están aquí en el mercado en julio, agosto, septiembre. Así que este es su marco de tiempo. Todavía poseemos el 60% del mercado.

Cada país que produce aguacates Hass tiene el mismo árbol. Pero en todas las demás partes del mundo donde producen aguacates, solo tienen un cultivo. Es por eso que los aguacates de California están en el mercado solo de marzo a agosto. Pero Michoacán, México, es el único lugar en el planeta Tierra que te dará cuatro flores en lugar de una. Por eso México es imparable, porque México tendrá fruta de enero a diciembre sin parar.

En los 12 meses hasta el 29 de julio, los minoristas estadounidenses vendieron alrededor de $ 2.7 mil millones en aguacates, según el investigador NIQ. ¿Le preocupa que el consumo pueda disminuir a medida que los altos niveles de inflación erosionan el poder adquisitivo de los compradores?

Hay muchos alimentos en Estados Unidos donde puedes ser muy saludable pero no muy divertido. Como la col rizada, ¿verdad? Tienes una ensalada de col rizada, vas a ser genial, pero no te vas a reír. Ahora, si tienes una pizza entera, es deliciosa, pero no te sentirás muy bien.

Así que los aguacates tienen esta idea de que puedes tener sabor, diversión y salud al mismo tiempo. Y no es muy común tener esa trifecta. Tenemos esa capacidad de jugar un poco mejor durante la inflación que otros alimentos.