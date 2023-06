Donald Trump asegura que fue acusado por documentos clasificados; es citado a comparecer

El expresidente Donald Trump publicó en su red social, Truth Social, que sus abogados fueron notificados de que fue acusado de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno, luego de dejar la Casa Blanca.

“La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el engaño de Boxes”, escribió Trump.

Trump dice que fue citado para comparecer ante un tribunal de Miami, el próximo martes.

Los investigadores han estado examinando si Trump eliminó indebidamente documentos clasificados de la Casa Blanca al final de su mandato y si frustró deliberadamente los esfuerzos del gobierno para asegurar su devolución.

El FBI ejecutó una orden de registro el año pasado en el resort Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, y arrojó docenas de documentos con marcas de clasificación. Un desfile de asesores de Trump, incluido el exjefe de gabinete Mark Meadows y miembros del personal que trabajan en su oficina pospresidencial, se presentó en las últimas semanas ante grandes jurados en Washington y Miami.

Trump publicó en su plataforma Truth Social el miércoles temprano que “nadie me ha dicho que estoy siendo acusado, y no debería estarlo porque no he hecho NADA malo”.

Se presentaría una acusación cuando Trump emergiera como el favorito en las primarias presidenciales republicanas para desafiar a Biden en 2024. Trump ha mantenido una ventaja sustancial sobre otros retadores desde que declaró su intención de postularse, y esa ventaja creció después de que los fiscales en Nueva York lo acusaron en un caso separado que involucra presuntos pagos de dinero secreto a una actriz de cine para adultos durante la campaña presidencial de 2016.

Más temprano, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, rechazó las sugerencias de que la acusación de Donald Trump, por parte del Departamento de Justicia tuviera motivaciones políticas y dijo a los periodistas que era “honesto”.

“Se dará cuenta de que nunca, ni una sola vez, sugerí al Departamento de Justicia lo que debe o no hacer en relación con presentar un cargo o no presentar un cargo. Soy honesto”, dijo Biden el jueves durante una conferencia de prensa con el primer ministro británico Rishi Sunak en la Casa Blanca.

También se nombró un fiscal especial separado para investigar el manejo de material clasificado por parte de Biden después de que se encontraron documentos en una oficina de Washington que uso después de su tiempo como vicepresidente. Posteriormente, los agentes federales incautaron materiales adicionales de la casa de Biden en Wilmington, Delaware, luego de que los abogados del presidente los invitaran a registrar la propiedad.

Biden ha minimizado previamente esos documentos como “papeles extraviados” empaquetados inadvertidamente por su personal y trató de contrastar con Trump al señalar que accedió voluntariamente a las búsquedas.