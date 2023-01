El caso de Tyre Nichols muestra que oficiales no intervienen ante el abuso policial

Mientras cinco policías de Memphis atacaban a Tyre Nichols con sus pies, puños y una porra, otros se arremolinaban en la escena, incluso cuando el joven de 29 años gritaba de dolor y luego se desplomaba débilmente contra el costado de un automóvil.

Al igual que el ataque a George Floyd en Minneapolis hace casi tres años, una simple intervención podría haber salvado una vida. En cambio, Tyre Nichols está muerto y los cinco oficiales están acusados de asesinato en segundo grado y otros delitos.

Es posible que se tomen más medidas disciplinarias ahora que se ha publicado el desgarrador video del tratamiento de Nichols. La policía de Memphis relevó a otros dos oficiales de servicio este lunes y dijo que el departamento todavía está investigando lo que sucedió. El Departamento de Bomberos de Memphis también despidió a tres trabajadores de respuesta de emergencia que llegaron a la escena por no evaluar la condición de Nichols.

Los departamentos de policía de Memphis y Minneapolis se encuentran entre las muchas agencias policiales de Estados Unidos con políticas de “deber de intervenir”. El protocolo de Memphis es claro: “Cualquier miembro que observe directamente a otro miembro involucrado en una conducta peligrosa o criminal o abuso de un sujeto tomará medidas razonables para intervenir”.

No es solo una política, es la ley. Los tres oficiales de Minneapolis que no intervinieron y detuvieron al ex oficial Derek Chauvin de arrodillarse sobre el cuello de Floyd cuando el hombre negro dijo que no podía respirar fueron condenados por violaciones federales de los derechos civiles.

Los expertos coinciden en que la presión de los compañeros, y en algunos casos el miedo a las represalias, está en la mente de los oficiales que no logran detener a sus colegas de malas acciones.

“Tienen miedo de ser condenados al ostracismo”, dijo George Kirkham, profesor emérito de criminología en la Universidad Estatal de Florida y ex oficial de policía. “Tienes que depender de esos tipos. Es la delgada línea azul. Cuando sales y te metes en un aprieto, no tienes a nadie más que te ayude sino a otros policías”.

El ataque contra el joven Tyre Nichols

Nichols fue detenido en una parada de tráfico la noche del 7 de enero. El video de la cámara corporal muestra que fue golpeado mientras los oficiales gritaban blasfemias, incluso cuando Nichols parecía confundido acerca de lo que hizo mal. En medio del caos, corrió y finalmente fue atrapado en otra intersección, a poca distancia de la casa de su madre.

Las imágenes de la cámara de seguridad de esa escena muestran a dos oficiales sosteniendo a Nichols en el suelo mientras un tercero parece patearlo en la cabeza. Más tarde, otro oficial golpea a Nichols repetidamente con un bastón mientras otro oficial lo sostiene.

Los oficiales ponen a Nichols de pie, aunque apenas puede ponerse de pie. Un oficial le da un puñetazo en la cara, y Nichols tropieza, todavía sostenido por dos oficiales. Después de más golpes, se derrumba. Pero el ataque continúa.

Cuando termina, Nichols se desploma contra un coche. Pasarían más de 20 minutos antes de que se prestara atención médica, aunque tres miembros del departamento de bomberos llegaron a la escena con equipo médico en 10 minutos. Esos trabajadores, dos médicos y un teniente que estaba con ellos, fueron el personal despedido el lunes por la noche.

La obligación de intervenir ante el abuso policial

Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que las políticas de deber de intervenir se volvieron comunes después de que los oficiales atacaron e hirieron gravemente a Rodney King en Los Ángeles en 1992.

“Pero tener una política y superar lo que muchos argumentarían que es la cultura en la policía son dos cosas diferentes”, dijo Wexler. “No es suficiente simplemente tener una política. Necesitas practicar. Tienes que hablar a través de eso”.

En algunos casos, las preocupaciones de los oficiales sobre las represalias por intervenir han demostrado ser ciertas.

En Buffalo, Nueva York, la oficial Cariol Horne estaba a un año de cobrar su pensión cuando enfrentó cargos departamentales después de tirar del brazo de un compañero oficial alrededor del cuello de un sospechoso de violencia doméstica en 2006. Fue despedida. En 2021, un juez de la Corte Suprema del estado restableció su pensión y anuló su despido.

El año pasado en Sunrise, Florida, el sargento Christopher Pullease fue acusado penalmente después de un incidente captado en video en el que una oficial no identificada apartó a Pullease por el cinturón de un sospechoso esposado después de que Pullease le apuntó con gas pimienta. Pullease respondió poniendo una mano en la garganta de su colega y alejándola, mostró el video.

Especialistas también estaban perplejos de que no hubiera supervisores del departamento de policía presentes durante el incidente de Memphis. Si lo hubiera, dijeron, el resultado podría haber sido diferente.

“Fui supervisor durante mucho tiempo, y aparecer en la escena incluso sin previo aviso impide que la gente haga, por falta de un mejor adjetivo, cosas estúpidas”, dijo el ex sargento de policía de la ciudad de Nueva York Joseph Giacalone, quien enseña en el John Jay College of Criminal Justice en Nueva York.

La directora de la policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, dijo que el departamento de policía tiene una escasez de supervisores y calificó la falta de un supervisor en el incidente como “un problema importante”. Davis disolvió el sábado la llamada unidad Scorpion de la ciudad, cuyos oficiales estuvieron involucrados en la golpiza.

Universidad de Missouri-St. El criminólogo de Louis David Klinger dijo que las decisiones sobre si intervenir en las acciones de un colega de policía no siempre son cortadas y secas. Dijo que un oficial puede ver un arma que está bloqueada de la vista de otro, por ejemplo, y que intervenir en el momento equivocado podría poner en peligro la vida de los oficiales en la escena.

“La capacitación tiene que ser precisa sobre el tipo de circunstancias que justificarían una intervención”, dijo Klinger.