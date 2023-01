¿Una vacuna COVID al año? Este es el plan de las autoridades de EU

Expertos reconocieron que no podrán perseguir cada nueva variante COVID que aparece porque el virus está cambiando mucho. (Shutterstock)

A los funcionarios de salud de Estados Unidos les gustaría reducir la frecuencia de las inyecciones de COVID-19 a solo una al año y el jueves comenzarán a discutir cómo hacerlo.

El mensaje ha llegado alto y claro de que los estadounidenses ya han tenido suficiente de las vacunas frecuentes de COVID. Los asesores de la Administración de Drogas y Alimentos se están reuniendo para discutir temas como qué cepas de coronavirus estarían en una vacuna anual y cómo se elegirían.

Los documentos publicados a principios de esta semana compararon el enfoque deseado de la agencia con el esfuerzo anual de inmunización contra la gripe. Tal como está ahora, cualquier persona que reciba una vacuna contra el COVID por primera vez recibirá una vacuna diseñada en 2020, cuando el virus se veía muy diferente de lo que es hoy. La nueva estrategia requeriría que los funcionarios de salud se reúnan cada año para revisar qué cepas del virus deben incluirse en las vacunas, tal como lo hacen con la gripe, para usar en septiembre.

“No creo que podamos perseguir cada nueva variante que aparece porque el virus está cambiando mucho”, dijo el miembro del comité Stanley Perlman , profesor de inmunología en la Universidad de Iowa que forma parte del panel de la FDA. “Hace que sea más difícil convencer a la gente porque si alguien no quiere vacunarse cada cuatro meses, la respuesta podría ser ‘Bueno, no me voy a vacunar en absoluto’”.

Los adultos sanos recibirían una vacuna cada otoño en el plan de la FDA, mientras que los niños, los ancianos y las personas con inmunidad comprometida recibirían dos dosis. Se podrían usar refuerzos ad-hoc si surge una cepa de COVID particularmente evasiva de la vacuna.

Los fabricantes de medicamentos Moderna, Pfizer y Novavax tienen previsto presentar datos clínicos sobre sus inyecciones, según un borrador de la agenda publicado antes de la reunión.

Expertos, divididos sobre vacunarse una vez al año

Cuando el comité asesor de vacunas de la FDA se reunió por última vez en junio, propusieron el refuerzo actualmente en uso que se dirige a las variantes de ómicron que prevalecían en ese momento. El movimiento planteó la posibilidad de crear nuevos refuerzos para combatir cada nueva variante.

Los expertos están divididos sobre si esta sería la mejor manera de seguir abordando el COVID-19. No mucho después de que se lanzaran las vacunas de refuerzo en septiembre, surgieron nuevas variantes. Los nuevos tiros no resultaron ser tan populares. Solo el 15 por ciento de los estadounidenses han recibido el último refuerzo, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En la reunión del jueves, los expertos revisarán los datos de los CDC sobre las tendencias y variantes y la efectividad y seguridad de la vacuna inicial y el refuerzo más reciente. También escucharán a los Institutos Nacionales de Salud sobre el desarrollo de vacunas de próxima generación.

El comité asesor revisará estos datos, discutirá los problemas y hará recomendaciones a la agencia. La FDA no está obligada a seguir sus recomendaciones, pero normalmente lo hace.

“Hay muchos rumores, chismes y casos anecdóticos que la gente quiere compartir, pero realmente queremos ver los datos”, dijo Archana Chatterjee , decana de la Facultad de Medicina de Chicago y miembro del panel. “¿Qué se informa en términos de eventos adversos? ¿Cuál es la eficacia de la vacuna ante estas variantes? Este es un objetivo en movimiento”.