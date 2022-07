Milagro médico: Hombre logra curarse de VIH y cáncer en EU

Un equipo de médicos de Estados Unidos anunció que un hombre de 66 años, quien fue diagnosticado con VIH desde 1988, ha logrado curarse. Este sería el cuarto caso de remisión de la enfermedad en los últimos tres años.

Más de 17 meses después de suspender la terapia antirretroviral (TAR) para la enfermedad, el paciente recibió un trasplante de células madre de un donante para tratar la leucemia aguda del paciente, quien también logró la remisión del cáncer, informó Jana K. Dickter , profesora clínica asociada de City of Hope en la División de Enfermedades Infecciosas.

“Nos emocionó informarle que su VIH está en remisión y que ya no necesita tomar la terapia antirretroviral que había recibido durante más de 30 años”, dijo Dickter. “Vio a muchos de sus amigos morir de SIDA en los primeros días de la enfermedad y enfrentó mucho estigma cuando le diagnosticaron VIH en 1988. Pero ahora, puede celebrar este hito médico. No podemos encontrar evidencia de replicación del VIH en su sistema”.

De acuerdo con los médicos del hospital, el hombre vivió con esta enfermedad durante más de 31 años, el más largo de cualquiera de los tres pacientes anteriores con VIH que entraron en remisión después de recibir un trasplante de células madre para un cáncer de la sangre y el VIH.

Con 63 años en el momento del tratamiento, también es el paciente con VIH y cáncer de la sangre de mayor edad en someterse a un trasplante y lograr la remisión de ambas afecciones.

“Cuando me diagnosticaron VIH en 1988, como a muchos otros, pensé que era una sentencia de muerte”, dijo el hombre, que decidió permanecer en el anonimato. “Nunca pensé que viviría para ver el día en que ya no tengo VIH. City of Hope lo hizo posible y estoy más que agradecido”, concluyó en un comunicado.