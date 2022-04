Vuelve el Carnaval de Río de Janeiro, pero con restricción a las tradicionales fiestas callejeras

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, entregó ceremonialmente el control de la ciudad al rey Momo este miércoles, un ritual que representa la alteración del statu quo, pero queda por ver cuánta fiesta hay después de la pandemia durante el primer Carnaval en dos años.

Las elaboradas carrozas de las escuelas de samba y los bailarines adornados con plumas desfilarán entre las gradas abarrotadas a partir del miércoles por la noche. En cuanto a las más de 500 fiestas callejeras que suelen desbordarse por la ciudad, el ayuntamiento se negó a concederles la autorización alegando que carecía de tiempo suficiente para prepararse.

Esa disonancia ha provocado un debate sobre si el ayuntamiento está sofocando la esencia del Carnaval y si los ciudadanos deberían tomar las calles como propias. A algunos organizadores no podría importarles menos lo que está permitido; van a salir de todos modos, en parte fiesta, en parte protesta, y el alcalde Paes, un entusiasta confeso del Carnaval, ha dicho que se abstendrá de desplegar la Guardia Municipal.

“El Ayuntamiento no impedirá que la gente esté en los espacios públicos, que celebre, pero es imposible que suceda en un tamaño (grande) tan grande”, dijo Paes en respuesta a la pregunta de un reportero después de darle al rey Momo la llave de la ciudad.

Su declaración se hizo eco de los comentarios del domingo mientras visitaba las escuelas de samba que estaban dando los últimos toques a sus carrozas. Las escuelas competidoras fueron acorraladas desde las calles hasta el Sambódromo en la década de 1980, y se convirtieron en la exhibición por excelencia del Carnaval de Río para decenas de miles de asistentes dispuestos a pagar por boletos. Sus desfiles se extenderán hasta el domingo por la noche.

Avanzó el carnaval por las calles de Río

A la sombra del Sambódromo se encuentran las fiestas libres conocidas como “blocos”, que recorren las calles y llenan las plazas, muchos de cuyos miembros disfrutan subvirtiendo el orden establecido. Lo que a los blocos les falta de glamour lo compensan con brillo y valor. Los disfraces van desde atrevidos hasta extravagantes y, a veces, son ingeniosas excavaciones en las figuras de autoridad.

Los blocos habían desaparecido en gran medida cuando las escuelas de samba reclamaron el centro de atención, pero su resurgimiento en la década de 1990 coincidió con la redemocratización después de dos décadas de dictadura militar, según André Videira, profesor de sociología en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro que ha estudiado blocos.

Más tarde, comenzaron a adoptar formas similares a las bandas de música estadounidenses, sin necesidad de camiones de sonido o secciones de batería que dificultaran la movilidad. Los blocos eran libres de vagar.

“Son vehículos importantes para la democratización del acceso a la cultura y el acceso a la ciudad”, dijo Videira.

Desde 2010, más de 150 blocos se han negado a que el Ayuntamiento instituya un proceso de registro, y muchos lo ven como un intento de formalizar algo inherentemente informal, dijo Videira. Insisten en que celebrar el Carnaval no depende del consentimiento de las autoridades, ni este año ni ningún otro.

El 13 de abril, decenas de músicos marcharon por el centro haciendo sonar sus trompetas, golpeando sus tambores y exigiendo ser escuchados. La eufórica protesta fue organizada por Ocupa Carnival, un grupo que días antes redactó un manifiesto denunciando los supuestos intentos de mercantilizar y reprimir los blocos que fue firmado por más de 125 de ellos.

“Es importante estar presionando colectivamente al gobierno para que el Carnaval sea reconocido y apoyado como debe ser”, dijo Karen Lino, de 29 años, mientras lucía un atuendo con estampado de jaguar que reflejaba su papel como bailarina en el bloco Amigos del Jaguar. Pero también es miembro de la compañía que conducirá al actual campeón de la escuela de samba, Viradouro , a través del Sambódromo este año. “Es una hipócrita del gobierno no prestar atención a otros sectores”.

El martes, un columnista del principal periódico de la ciudad, O Globo, escribió que el ayuntamiento se estaba lavando las manos en sus deberes de formulación de políticas al dejar a los blocos en un limbo legal.

“Aparentemente la prohibición no tenía mucho sentido, ya que los blocos traen el alma del carnaval a las calles y son fundamentales para el espíritu de la ciudad”, escribió Leo Aversa. “Si él (Paes) piensa que no se puede, que no se puede, lo coherente sería prohibirlo seriamente. Si cree que no hay problema, lo correcto sería liberarlos con convicción”.

Paes respondió en Twitter : “¡Lo correcto es no tener blocos! No están autorizados y no tendremos la estructura para la fiesta”.

Un carnaval después de una pandemia

En la edición 2020 del Carnaval, justo antes de que el COVID-19 llegara a Brasil, más de 7 millones de personas festejaron el llamado “Carnaval de Calle”, según cifras de la ciudad. Las multitudes están densamente llenas, las botellas se comparten y los besos son una costumbre. Es decir: paraíso de fiesteros y vector de virus.

Los Blocos tenían pocas ganas de participar el año pasado cuando tomó forma la catastrófica segunda ola de COVID-19 en Brasil. Fue la primera vez en un siglo que se cancelaron las festividades previas a la Cuaresma de Río, y Paes entregó la llave de la ciudad a los trabajadores de la salud en lugar del rey Momo. Con la propagación de la variante ómicron en enero, Paes propuso que los blocos fueran relegados a espacios cerrados y controlados para verificar la prueba de vacunación al ingresar.

Esa idea iba en contra de la naturaleza despreocupada de los blocos, además algunos organizadores expresaron su preocupación de que fuera un nuevo intento de “privatizar” el Carnaval al unirlos con patrocinio corporativo. La mayoría objetó. Pero con las muertes diarias de COVID-19 cercanas a cero durante más de un mes y el levantamiento del mandato de máscara, la gente quiere divertirse. Algunos blocos tocaron el fin de semana pasado, y los horarios de sus actuaciones no autorizadas circulan ampliamente en WhatsApp.

La vocera de la agencia de promoción turística de Río, Cecilia de Moraes, defendió la decisión de la ciudad de negar la autorización y dijo que lleva meses coordinar y contratar el suministro de cercas, baños portátiles y volquetes adicionales para evitar que las fiestas callejeras se conviertan en faltas.

“Cuando las cosas (con el COVID-19) mejoran y la gente sobrevive, los blocos ven que va bien, quieren salir. Pero no podemos accionar un interruptor”, dijo.

Los blocos más grandes de Río, que atraen a decenas y cientos de miles de juerguistas, se han alineado. Utilizan camiones con sonido y confían en la ciudad para los desvíos del tráfico, la limpieza de basura y más para limitar las interrupciones. Rita Fernandes, quien dirige la asociación de blocos Sebastiana, dijo que están esperando para 2023.

“No queremos salir a toda costa, nuestro patrocinador canceló, ómicron nos desanimó. Al final, todo se desmovilizó”, dijo Fernandes por teléfono. “No creemos que la ciudad soporte en cuatro días el volumen de blocos que hay. No queremos crear caos en la ciudad”.

Otros no están convencidos, como Tomás Ramos, saxofonista e integrante del grupo que organizó la protesta del 13 de abril. Citó una ordenanza municipal que entró en vigor el año pasado que determinaba el apoyo al Carnaval como un “derecho garantizado”, y dijo que el ayuntamiento no tenía un “plan B” para garantizarlo sin su principal patrocinador, la cervecera brasileña Ambev.

Al final de la protesta, Ramos gritó a los músicos y espectadores reunidos en los escalones del teatro municipal de Río, animándolos a participar en las festividades del Carnaval.

“¡Abajo los molinetes que transforman la ciudad en un gran negocio, donde la ganancia prevalece sobre la vida, donde el dinero es más libre que las personas!” gritó, y la multitud se hizo eco de sus palabras. “¡Mientras ellos capitalizan la realidad, nosotros socializamos los sueños! ¡Viva la energía de la rebelión!”