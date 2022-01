China ‘mete su cuchara’ en conflicto Rusia-Ucrania; Moscú tiene ‘preocupaciones razonables’

Rusia tiene “preocupaciones de seguridad razonables” que Estados Unidos y aliados deben tomar “con seriedad”, afirmó este jueves un representante del Gobierno chino.

En lo que es una demostración ‘de apoyo’ de Beijing a Moscú, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, expresó a Antony Blinken, secretario de Estado, que la seguridad regional “no puede garantizarse fortaleciendo o incluso expandiendo bloques militares”, según declaraciones recogidas por Financial Times.

Yi también remarcó que si es necesario para desescalar la tensión, se pueden retomar los llamados Acuerdos de Minsk, firmados en 2015 y que establecieron el final de la guerra que se libró entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas.

China aseguró que apoyará “cualquier esfuerzo que se ajuste a la dirección de ese acuerdos”, apuntó Yi.

El ministro también pidió que no se ‘inflamen’ las tensiones o exagere la crisis entre Rusia y Ucrania, según declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

El miércoles, Washington y la alianza occidental rechazaron toda concesión a los reclamos principales de Moscú, al negarse a vedar permanentemente el ingreso de Ucrania a la OTAN y afirmar que la presencia de tropa y armamentos en Europa oriental no se negocian.

EU sí señaló algunos aspectos en los que se podría responder a las inquietudes rusas, lo que posiblemente abriría un camino para distender la situación.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este jueves que la respuesta estadounidense deja “poco espacio para el optimismo”. Sin embargo, añadió que “siempre hay perspectivas de continuar el diálogo, nos conviene tanto a nosotros como a los norteamericanos”.

Por otra parte, el canciller Serguei Lavrov indicó que la respuesta de Washington contiene algunos elementos que permitirían “el inicio de un diálogo serio sobre aspectos secundarios”.

No obstante, subrayó que “el documento no contiene una respuesta positiva al asunto principal”, es decir, los reclamos rusos sobre la no expansión de la OTAN y la no instalación de armamentos que Rusia considera amenazantes.

