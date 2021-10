Latinos a Biden: sin una reforma migratoria, voto en contra en 2022

WASHINGTON, D.C.-Activistas latinos advirtieron que el gobierno de Joe Biden y los legisladores demócratas enfrentarán consecuencias adversas en las elecciones legislativas y estatales de 2022 si no cumplen su compromiso de legalizar a millones de migrantes.

La Liga de Ciudadanos Estadounidenses Latinos Unidos (LULAC) dijo que Biden ha prometido la ciudadanía a esos migrantes y que cualquier otra cosa “no es un trato”.

“Ignorar nuestro clamor de justicia no es aceptable. El gobierno debe estar preparado para enfrentar el enojo y la decepción de millones de latinos, y las consecuencias en 2022 que no está lejos. No más promesas vacías”, dijo el presidente nacional de LULAC, Domingo García.

Los activistas señalaron que Estados Unidos no pidió documentos a los trabajadores esenciales de la salud y la producción de alimentos durante la pandemia de COVID-19, así que no debería darles la espalda ahora que piden la legalización.

Señalan que la tasa de votación de los latinos casi se ha duplicado en la última década, y que esta comunidad recordará las promesas rotas si la administración de Biden y la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado no dan los resultados esperados este año.

“Decir que los trabajadores de primera línea son héroes no es suficiente. Necesitamos acción. Necesitamos una senda a la ciudadanía para los migrantes. Demandamos acción inmediata hoy”, dijo Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC, a través de Twitter durante una manifestación frente a la sede del Congreso en Washington.

Por otra parte, el agravamiento de los cambios climáticos requiere que Estados Unidos haga mucho más para monitorear, aliviar y manejar los flujos de refugiados que escapan de desastres naturales, informó un reporte elaborado por el gobierno de Biden, en lo que fue el primer examen federal profundo del problema. “Los esfuerzos en políticas y programas hechos hoy y en los próximos años impactarán los cálculos de migraciones debido a factores relacionados con el clima”, dice el reporte.

Agrega que “decenas de millones de personas, sin embargo, muy probablemente serán desplazadas en las próximas dos o tres décadas en gran medida debido a los impactos del cambio climático”.

LA CARAVANA

En Tapachula, Chiapas, una nueva “caravana migrante arrancará el 23 (de octubre) porque la gente tiene la necesidad de caminar”, aseguró Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, AC.

“Esto es un éxodo de justicia y también de pobreza. Son más de 95 mil personas las que permanecen hacinadas en esta ciudad pidiendo que se respeten las leyes y se atiendan sus derechos”, indicó.

“Tenemos toda la fe en que vamos a salir este 23 de octubre. Estamos haciendo un sacrificio, por lo que pedimos por todas las personas que vamos, ya que vamos a caminar hasta donde llegue y nos permita el Señor”, señaló a medios la migrante guatemalteca Estela de León, quien viaja sola.