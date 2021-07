9 frases sobre Cuba y la democracia en América Latina

Este miércoles se realizó el foro EF Meet Point. Cuba y las amenazas a la democracia en Latinoamérica: lecciones para México, en el que participaron Roberta Lajous, exembajadora de México en Cuba; Rafael Rojas, investigador de la División de Historia del CIDE; y Raúl Benítez, investigador del Área de Estudios de Integración sobre América del Norte de la UNAM.

En este foro conducido por Rafael Fernández Castro, columnista de El Financiero Bloomberg, se abordaron temas sociopolíticos como las recientes protestas en Cuba, el poder y el Gobierno, el bloqueo que vive la isla, el impacto de la pandemia, así como las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para con Cuba frente a la actual coyuntura.

Estas son las mejores frases de este foro:

Rafael Rojas

“El Gobierno (cubano) tuvo una reacción que oscilaba entre minimizar las dimensiones de la protesta, calificarlas como disturbios, rechazando explícitamente que se le llame estallido social o protestas. Por otro lado, atribuyó toda la responsabilidad de lo que había pasado a los EU, no solo a su política sino a grupos del exilio y de la clase política cubano-americana que manejan importantes medios y redes sociales con una visión crítica de lo que sucede en la isla. Se llegó a decir que todo era parte de un golpe blando”.

“El perfil (de Miguel Díaz-Canel) no es el de un líder carismático, en contacto con el pueblo como era Fidel Casro ni siquiera el de un líder que tuviera algún tipo de legitimidad histórica como Raúl Castro”.

“No creo realmente que en la cancillería o en los círculos cercanos al presidente, se esté descartando la posibilidad de que en los próximos meses, asciendan nuevos gobierno de izquierda en la región, lo mismo en Chile, Colombia y Brasil. Si eso sucede, sería más fácil rearticular una nueva tendencia o mayor proyección mayoritaria con gran fuerza en América latina a favor de la izquierda”.

Roberta Lajous

“La ayuda de México hacia Cuba es simbólica: tiene un sentido político de mantener la esperanza, la comunicación y no creo que de ninguna manera vaya a resolver el problema de hambre que se está experimentando”.

“Llevamos buena relación con Cuba, en primer lugar, porque es nuestro vecino. A la gente se le olvida que Cuba es un vecino no de territorio, pero sí de frontera marítima, con lo cual es necesario tener una buena relación con los vecinos y eso nos ha llevado a buscar de manera más especial que otros países de América Latina la relación con Cuba”.

“(En las protestas) hay factores políticos, generacionales: los jóvenes no vivieron la época dorada de la Revolución y solo han vivido en escasez y los jóvenes también ven cómo llegan los turistas derramando dinero y exista esta protesta porque ellos nunca han tenido estas cuestiones que aspiran al alcance”

Raúl Benitez

“Yo no veo todavía un momento de decantación de la crisis política en algo que pueda llevar a un deterioro de capacidad del régimen para gobernar la isla. Una de las cuestiones es que estas protestas se hacen sin liderazgo. Y tienen virtudes, se expanden por toda la isla, salen del interior (...) pero la protesta es muy pacífica afortunadamente, son cubanos desesperados por la ausencia de comida, desesperados por todas las medidas económicas draconianas que corta el derecho a los cubanos a recibir remesas de sus familiares”.

“Yo no soy tan optimista (con el discurso del presidente López Obrador), no quiero ser aquí el que le meta piedras al zapato, pero yo veo: este es el primer discurso de política exterior de presidente, se había tardado dos años y medio para hacer un buen discurso, lo veo muy utópico. Sustituir a la OEA no es nada más con castigo a Luis Almagro porque no me gusta como dirige el organismo, y ahora va otro organismo. No es como crear y desaparecer partidos políticos en el país”.

“Yo veo que hay muchas dificultades para combinar el discurso de la no inversión con el liderazgo latinoamericano y el discurso de promover un organismo independientemente latinoamericano y ser super articulado con EU y Canadá, esos equilibrios los veo difíciles de sostener, pero si lo logra el presidente, será un gran maestro”.