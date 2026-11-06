J.P. Morgan Payments impulsa una nueva era para la tesorería global

La expansión internacional está llevando a la tesorería a ocupar un papel cada vez más estratégico. Operar en distintos países implica gestionar múltiples monedas, regulaciones, sistemas financieros y esquemas de pago, mientras las empresas buscan mayor velocidad, control y visibilidad sobre sus recursos. En este entorno, una infraestructura de pagos conectada puede convertirse en una ventaja para crecer, administrar la liquidez y responder con agilidad a las necesidades del negocio.

En entrevista con El Financiero, Carolina Dorado, Head de Payments México de J.P. Morgan, explica que este escenario está acelerando la transformación de la gestión financiera corporativa. Para responder a esa evolución, J.P. Morgan Payments combina alcance global, conocimiento de los mercados locales y tecnología para ayudar a las empresas a conectar pagos, datos y liquidez, reducir la fragmentación operativa y tomar decisiones con información más oportuna.

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“Hoy las empresas no solo necesitan mover dinero entre mercados; necesitan conectar esos movimientos con una visión más amplia de su liquidez para operar con eficiencia, seguridad y mayor capacidad de decisión”, señala Dorado.

Uno de los principales desafíos se encuentra en las operaciones transfronterizas. La diversidad de regulaciones, infraestructuras y estándares entre países puede generar fricciones, procesos manuales y menor visibilidad. Una red global respaldada por capacidades locales permite a las empresas operar de forma más consistente entre mercados, adaptarse a los requisitos de cada país y reducir la complejidad asociada con múltiples bancos, monedas y sistemas.

Los pagos en tiempo real adquieren una relevancia que va más allá de la velocidad. La disponibilidad inmediata de los fondos puede contribuir a optimizar el capital de trabajo, reducir la incertidumbre y mejorar la experiencia de clientes y proveedores. Al integrar estos pagos con información actualizada, las tesorerías pueden automatizar procesos, fortalecer la conciliación y responder con mayor rapidez a las necesidades del negocio.

Esta evolución está dando paso al concepto de una tesorería always-on, capaz de operar y responder de manera continua en una economía que dejó atrás los horarios bancarios tradicionales. Para las multinacionales, monitorear la liquidez, ejecutar pagos y reaccionar ante movimientos del mercado con mayor agilidad forma parte de una estrategia de resiliencia, administración de riesgos y uso más eficiente del capital.

La tecnología también está integrando pagos, datos y liquidez directamente en los flujos cotidianos de las compañías. La colaboración de J.P. Morgan Payments con plataformas como SAP refleja este avance: al acercar los servicios financieros a los sistemas que las empresas ya utilizan, es posible automatizar tareas, reducir intervenciones manuales y facilitar el acceso a información financiera dentro de los procesos habituales de trabajo.

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En América Latina, el reto consiste además en equilibrar estandarización y adaptación. Las empresas requieren una arquitectura global que ofrezca control y consistencia, pero también capacidades que respondan a las particularidades regulatorias, financieras y operativas de cada mercado. La presencia y el conocimiento local de J.P. Morgan, conectados con su plataforma global, permiten acompañar esas necesidades sin perder escala ni flexibilidad.

De cara a los próximos años, Dorado identifica cuatro tendencias para los pagos: la expansión de los pagos en tiempo real y la interoperabilidad; una mayor automatización mediante inteligencia artificial y análisis de datos; la evolución de los pagos transfronterizos; y una tesorería cada vez más digitalizada y predictiva.

“La oportunidad no consiste únicamente en procesar pagos con mayor rapidez. Se trata de conectar pagos, liquidez y datos para que las empresas puedan tomar mejores decisiones, fortalecer el control de sus operaciones y crecer con mayor confianza”, afirma Dorado.

Para los directores financieros y responsables de tesorería que preparan a sus organizaciones para crecer internacionalmente, la prioridad será contar con visibilidad, infraestructura escalable y resiliencia. Al combinar tecnología, conectividad global y experiencia local, J.P. Morgan Payments ayuda a convertir los pagos en un habilitador estratégico para optimizar la liquidez, simplificar operaciones y capturar nuevas oportunidades de crecimiento.