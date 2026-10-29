VidantaWorld’s BON abre sus puertas en VidantaWorld: lujo, adrenalina y entretenimiento de clase mundial

Con una inversión aproximada de mil 500 millones de dólares y una propuesta que busca transformar la manera de vivir el entretenimiento, BON inició el 24 de octubre de 2026 su Private Soft Opening en VidantaWorld Vallarta–Nuevo Nayarit. La apertura progresiva está dirigida exclusivamente a huéspedes del destino y marca el comienzo de una nueva etapa para este proyecto, que se presenta como el primer parque temático de lujo del mundo. Su apertura al público general está prevista para 2027.

La propuesta de BON, acrónimo de Beauty of Nature, combina atracciones, espectáculos, gastronomía y servicios de hospitalidad en un entorno inspirado en la riqueza natural de México. A diferencia de los parques construidos alrededor de personajes de franquicias existentes, desarrolla un universo original en el que selvas, lagunas y paisajes extraordinarios forman parte de la experiencia.

Cortesía cliente.

El concepto apuesta por una visita con mayor comodidad, atención al detalle y espacio para disfrutar a distintos ritmos. Su operación contempla un aforo controlado y un objetivo de espera inferior a 20 minutos por atracción, con la intención de ofrecer una experiencia que combine entretenimiento y servicio personalizado.

Cuatro mundos para comenzar

Durante esta primera etapa, los visitantes pueden recorrer cuatro mundos temáticos: Laguna Feliz, Adventure Valley, Celebration Lagoon y Discovery Jungle. Una vez concluido, el parque contará con siete mundos y más de 20 atracciones, además de restaurantes, lounges y boutiques.

La oferta reúne alternativas para diferentes edades. En Laguna Feliz, Floresta Drop propone una torre de caída libre que se eleva sobre las copas de los árboles antes del descenso. Adventure Valley concentra experiencias familiares como Time Quest, Tempest Tower y Splash Canyon, además de Challenge Trail, un circuito de cuerdas y obstáculos, y Kids’ Cove, un espacio diseñado para niños de tres a seis años.

En Discovery Jungle destaca The Rise of Soluma, una montaña rusa suspendida con un recorrido de 372 metros, una altura de 20 metros y velocidades de hasta 54 kilómetros por hora. Celebration Lagoon, por su parte, alberga The Crater, un espectáculo nocturno que combina agua, fuego y luz para convertir la laguna en uno de los escenarios centrales del entretenimiento.

La programación también contempla el Farewell Parade, un desfile de despedida concebido para cerrar la jornada con una experiencia compartida entre generaciones.

Gastronomía y espectáculos como parte del recorrido

La oferta culinaria incorpora conceptos para diferentes momentos de la visita. Nektar cuenta con un restaurante distribuido en dos niveles y un espacio lounge, mientras que TacoCo Food Court reúne opciones casuales como tacos, hamburguesas, pizza y sushi. Ixora Bar complementa la propuesta con bebidas y bocados en un ambiente relajado.

Cortesía cliente.

Otro de los atractivos del destino es Cirque du Soleil LUDÕ, espectáculo estrenado en diciembre de 2025 e integrado al universo de BON. La producción reúne a más de 40 artistas de más de 20 países y combina narrativa visual, acrobacia y gastronomía en un teatro diseñado especialmente para la puesta en escena, con capacidad para 696 personas, ubicado en Laguna Feliz. Su acceso requiere boleto o reservación independiente.

Hospitalidad para extender la experiencia

Como parte del ecosistema VidantaWorld, BON busca integrar entretenimiento, alojamiento y servicios complementarios en una misma estancia. BON Hotel ofrece una alternativa para quienes desean prolongar su visita, mientras que los servicios de atención al visitante incluyen renta de sillas de ruedas y scooters, así como información sobre accesibilidad por atracción mediante códigos QR y la aplicación del parque.

Durante el Private Soft Opening, BON opera de martes a sábado, de las 17:00 a las 23:30 horas, con posibles ajustes operativos. El acceso está reservado a huéspedes de VidantaWorld, pero la entrada al parque se adquiere por separado del hospedaje y está sujeta a disponibilidad.

Con esta apertura gradual, BON comienza a mostrar una propuesta que busca unir entretenimiento de gran formato, gastronomía y hospitalidad en un destino turístico de lujo, mientras avanza hacia su apertura general prevista para 2027.