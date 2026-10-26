Obra Blanca 2026 reúne a más de 23,000 profesionales y fortalece el sector de acabados y productos de diseño para la arquitectura

La séptima edición de Obra Blanca concluyó en Expo Santa Fe, Ciudad de México, con la asistencia de más de 23,000 profesionales de la arquitectura, el diseño y el interiorismo. El encuentro reunió a empresas, especialistas y organizaciones del sector en una plataforma que combinó exhibición de productos, intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio para un sector enfocado en la innovación y la transformación de los espacios.

Con una superficie de 28,620 metros cuadrados, distribuida en 13 pabellones, la exposición congregó a 190 expositores especializados en acabados y productos de diseño. Además, contó con el respaldo de 32 aliados estratégicos, cuya participación contribuyó a fortalecer los vínculos entre las empresas y las principales organizaciones en el sector.

Cortesía cliente.

Más allá de la exhibición comercial, Obra Blanca apostó por una experiencia que permitió a los visitantes conocer materiales, texturas, colores y acabados mediante espacios diseñados para explorar sus aplicaciones en proyectos arquitectónicos y de interiorismo.

La calidad de la propuesta fue uno de los aspectos destacados por los asistentes. J. Francisco Serrano Cacho, fundador de Serrano Arquitectos y Asociados, señaló que ha participado en todas las ediciones y reconoció la evolución del encuentro. Por su parte, Nadja Borrás, de Gensler, destacó el carácter profesional y experiencial de los stands, mientras que Víctor Ebergenyi, de Kiltro Polaris, resaltó la capacidad de reunir una oferta diversa y cuidadosamente seleccionada.

Conocimiento y vinculación profesional

La agenda académica también ocupó un lugar central en esta edición. Un total de 70 especialistas participaron en un programa que incluyó tres conferencias internacionales, entre ellas una con un ganador del Premio Pritzker, cuatro conferencias nacionales, cuatro foros con invitados internacionales y 12 pláticas técnicas.

Cortesía cliente. (Alan Espinoza V)

El Espacio Obra Blanca, diseñado por Augusto Quijano Axle, Premio Nacional de Arquitectura 2026, albergó 16 entrevistas con expertos y la presentación de la Dinámica CMF Obra Blanca 2027: La tendencia es emocionar. El ejercicio, realizado en alianza con La Jabonera Centro de Diseño, reunió a 12 firmas de arquitectura e interiorismo de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

Fernando Lozano Assad, presidente de Obra Blanca y director de TCNA México, destacó que la construcción de esta agenda responde al trabajo colaborativo de sus 32 aliados, con el objetivo de generar espacios de diálogo, compartir experiencias y analizar los desafíos y oportunidades del sector.

Tecnología para dar continuidad a los negocios

Como parte de su apuesta por la innovación, Obra Blanca presentó OB ESPECIFICA, una herramienta digital gratuita dirigida a arquitectos, interioristas y especificadores. Mediante códigos QR, los usuarios pueden localizar y organizar productos, consultar fichas técnicas, crear proyectos y compartir selecciones con sus equipos, además de contactar a asesores comerciales.

Cortesía cliente.

La plataforma busca extender la utilidad de la exposición más allá de sus fechas de realización, facilitando el seguimiento de productos y proveedores durante el desarrollo de proyectos.

La organización anunció que la octava edición de Obra Blanca se realizará del 12 al 14 de octubre de 2027 en Expo Santa Fe, con la intención de continuar fortaleciendo la conexión entre marcas y profesionales de la arquitectura y el interiorismo en México.