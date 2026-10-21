Principal Asset Management analiza el futuro de la inversión institucional en Insurance Forum 2026

La inversión institucional atraviesa un periodo de transformación marcado por nuevas exigencias regulatorias, cambios en los mercados financieros y una creciente necesidad de diversificar los portafolios. Ante este escenario, Principal Asset Management reunió a especialistas internacionales, autoridades y representantes del sector asegurador durante el Insurance Forum 2026, celebrado el 13 de octubre en la Ciudad de México.

El encuentro, encabezado por Jesús Martín del Burgo, Head of Institutional Business Latam de Principal Asset Management, permitió analizar las tendencias que están redefiniendo las estrategias de inversión de las aseguradoras, así como las oportunidades para fortalecer la administración de activos y responder a compromisos financieros de largo plazo.

Uno de los principales temas fue la evolución del marco regulatorio y sus implicaciones para las decisiones de inversión. Jorge Otilio Avendaño Estrada, vicepresidente de Operación Institucional de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, abordó los desafíos relacionados con la solvencia, la gestión de riesgos y las condiciones que enfrenta la industria para mantener portafolios sólidos en un entorno financiero cambiante.

Jesús Martín del Burgo, Insurance Forum.

La discusión también puso atención en la diversificación y el papel de los mercados privados dentro de las estrategias institucionales. Jack Bishop, Senior Managing Director, Strategic Initiatives - Private Markets de Principal, y Román Toledo, Managing Partner de Cedice, compartieron perspectivas sobre la construcción de portafolios y la incorporación de alternativas de inversión que permitan ampliar las fuentes de rendimiento y administrar los riesgos.

Aseguradoras replantean sus estrategias de inversión

La visión del mercado mexicano estuvo representada por Carla Ramírez, directora de Inversiones de GNP Seguros; Juan Manuel Rangel, director de Inversiones de Grupo Mexicano de Seguros; y Guillermo Girard, director de Inversiones de Zurich Insurance México, quienes participaron en un panel moderado por Salvador Galindo, director de Inversiones de Principal Asset Management México.

Durante la conversación se abordaron aspectos como la asignación estratégica de activos (asset allocation), la gestión de activos y pasivos (ALM) y el diseño de estrategias de inversión vinculadas con las obligaciones futuras de las aseguradoras.

Estos elementos adquieren relevancia en una industria que debe equilibrar la búsqueda de rendimientos con la liquidez, la estabilidad financiera y el cumplimiento de compromisos con sus asegurados.

Mercados privados abren nuevas perspectivas

Otro de los ejes del foro fue el creciente interés por los mercados privados como alternativa para diversificar las inversiones institucionales.

Ana Padilla y Catalina Piderit, de Principal; Juan Villena, de AltamarCAM Partners; Manuel Sánchez, de Alloy Capital; y Ana Lorrabaquio, directora de Negocio Institucional en México de Principal, analizaron las perspectivas del crédito privado, la infraestructura y los activos reales.

Estas clases de activos forman parte de una conversación más amplia sobre cómo construir portafolios capaces de responder a distintos ciclos económicos y horizontes de inversión.

El intercambio entre especialistas internacionales y participantes del mercado mexicano también permitió identificar puntos de encuentro entre las tendencias globales y las necesidades particulares de las instituciones financieras nacionales.

Con una plataforma internacional y equipos especializados en distintas clases de activos, Principal Asset Management busca conectar el conocimiento de los mercados globales con las necesidades de los inversionistas institucionales en México.

Así, el Insurance Forum 2026 dejó sobre la mesa una conclusión relevante: el futuro de la inversión institucional exige ampliar las perspectivas, fortalecer el análisis de riesgos y explorar nuevas alternativas que permitan construir estrategias sostenibles en el largo plazo.

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