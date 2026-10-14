tapi apuesta por una nueva era de domiciliación con Autopay

En un mercado donde los pagos digitales avanzan a gran velocidad, la domiciliación de servicios todavía enfrenta un reto: hacer que el proceso sea tan sencillo y transparente como las nuevas experiencias financieras. Con este objetivo, tapi lanza Autopay, una tecnología que permite a los usuarios autorizar pagos recurrentes directamente desde la aplicación de su banco.

La propuesta busca modificar la forma en que los mexicanos contratan y administran sus domiciliaciones. Aunque esta modalidad está regulada en el país desde 2009, actualmente representa apenas 2.4 por ciento de los pagos digitales.

Uno de los principales obstáculos está en el proceso de alta. En el modelo tradicional, el usuario debe proporcionar su CLABE o los datos de su tarjeta directamente a cada empresa, mientras que la activación puede tardar hasta 10 días hábiles. Además, al realizarse fuera de la aplicación bancaria, existe menor visibilidad sobre los cargos autorizados.

De acuerdo con tapi, en la domiciliación tradicional las adhesiones suceden fuera del banco, con poca visibilidad y control para el usuario: los reclamos por cargos no reconocidos crecieron 18.1 por ciento entre enero y julio de 2026. Con Autopay, la autorización ocurre dentro de la app bancaria.

“Con Autopay, la domiciliación se contrata dentro de la app del banco, donde la persona ya confía y donde puede ver, pausar o cancelar cada cobro domiciliado cuando quiera”, señaló Kevin Litvin, CBO y cofundador de tapi.

Cortesía cliente.

El funcionamiento busca ser sencillo. El usuario autoriza la domiciliación en tres clics desde la aplicación de su institución financiera, dentro de una sesión autenticada. Posteriormente, cuando corresponde realizar un cobro, la empresa notifica el monto a tapi y la plataforma comunica la instrucción al banco para ejecutar el cargo. La confirmación llega al usuario de manera inmediata.

Al operar directamente sobre una cuenta bancaria y no sobre una tarjeta, la domiciliación tampoco depende de la vigencia del plástico. Esto permite mantener los pagos recurrentes incluso cuando una tarjeta vence o es reemplazada.

Para las empresas de servicios, el modelo representa una alternativa para fortalecer la cobranza y reducir la dependencia de que los clientes recuerden realizar sus pagos. También permite acceder a una red de instituciones financieras mediante una sola integración.

PASE abre el camino

El primer caso de uso de Autopay será el telepeaje. A través de su alianza con PASE, compañía que concentra cerca de 80 por ciento de las transacciones de telepeaje en México, los usuarios podrán vincular su Tag directamente con una cuenta de débito y realizar cargos después de cada cruce, sin necesidad de efectuar recargas.

La tecnología también podría extenderse a servicios recurrentes como electricidad, gas, internet y telefonía.

Autopay se construye sobre la infraestructura de tapi en México, que actualmente conecta a más de 20 instituciones financieras y alcanza un universo potencial superior a 80 millones de usuarios.

Con este lanzamiento, la compañía busca consolidarse como un habilitador de pagos recurrentes para bancos, neobancos, wallets y empresas de servicios, con una propuesta basada en automatización, seguridad y una experiencia de pago más sencilla para el consumidor mexicano.