PIMCO lidera inversión de 150 millones de euros en Ingenico

Ingenico reforzará su capacidad de inversión después de alcanzar un acuerdo para recibir 150 millones de euros de un grupo de inversionistas globales liderado por PIMCO, en una operación que busca reconfigurar su estructura de capital y dar mayor margen financiero a su estrategia tecnológica.

Los recursos llegan en un momento de transformación para la compañía de aceptación de pagos, que busca acelerar el desarrollo de productos, ampliar sus capacidades en la nube y fortalecer la atención a clientes en distintos mercados.

La inversión también marca un nuevo momento en la trayectoria que Ingenico inició como empresa independiente en 2022, después de que fondos administrados por Apollo Global Management adquirieran el negocio de terminales, soluciones y servicios de Worldline.

Ahora, bajo la dirección de Floris de Kort, recientemente nombrado CEO, la empresa busca acelerar esa evolución y concentrar inversiones en las áreas que considera estratégicas para competir en un mercado donde los dispositivos físicos conviven cada vez más con software, aplicaciones y servicios administrados desde la nube.

“Este acuerdo le da a Ingenico la capacidad de moverse más rápido en las prioridades que más importan, construir grandes productos, simplificar las operaciones de pago y ofrecer el mejor servicio para nuestros clientes y socios”, afirmó de Kort.

El ejecutivo sostuvo que el fortalecimiento del balance permitirá mejorar la capacidad de ejecución de la compañía y aumentar los recursos destinados a su siguiente etapa de desarrollo.

Uno de los principales focos será AXIUM, la familia de terminales basada en Android que Ingenico comercializa para retailers, bancos, adquirentes y empresas fintech.

Los dispositivos utilizan una arquitectura común y están preparados para integrar diferentes aplicaciones y flujos de pago. Además, pueden actualizarse a futuras versiones de Android después de su despliegue, una característica con la que la empresa busca ampliar la vida útil y adaptabilidad de su infraestructura.

Pero la estrategia de Ingenico ya no descansa únicamente en las terminales. La compañía desarrolla Ingenico 360, una plataforma en la nube que integra administración de dispositivos, servicios de transacciones, aplicaciones y análisis. Con ello busca centralizar distintas funciones que tradicionalmente podían operar de manera separada dentro de la infraestructura de aceptación de pagos.

A esta oferta se suma Developer Journey, un programa mediante el cual socios y proveedores independientes de software tienen acceso a APIs, herramientas y documentación para desarrollar, certificar y lanzar servicios compatibles con el ecosistema de Ingenico.

Ingenico también prevé destinar parte del financiamiento al crecimiento de su área de Customer Excellence y a ampliar su presencia internacional con nuevas ubicaciones en Londres, San Francisco y Estambul.

Desde estos puntos, la compañía pretende acercar equipos comerciales y técnicos, incluidos gerentes de cuenta, ingenieros de soluciones y responsables de soporte, a clientes y socios considerados estratégicos.

La empresa cuenta actualmente con más de 3 mil empleados distribuidos en 32 países, mientras que sus dispositivos tienen presencia en más de 120 mercados y funcionan con un ecosistema de más de 2 mil 500 aplicaciones.