SHA fortalece su liderazgo global con nuevo Consejo Científico Internacional

En un movimiento que consolida su posicionamiento en la industria global de bienestar, SHA anunció la creación de su Consejo Asesor Científico Internacional, una iniciativa que refuerza su modelo basado en ciencia, innovación y resultados medibles dentro del creciente mercado de la optimización de la salud.

Con presencia en Europa y el Caribe, y planes de expansión hacia Medio Oriente, la firma especializada en longevidad y medicina preventiva apuesta por robustecer su estructura científica en un entorno donde la demanda por soluciones integrales de salud continúa en ascenso. La incorporación de este órgano consultivo marca un punto de inflexión en su evolución corporativa, al pasar de ser un actor destacado a un referente global en salud proactiva.

Durante casi 20 años, la compañía ha desarrollado un método propio sustentado en la transformación del estilo de vida como eje central para lograr bienestar sostenido. Este enfoque combina avances en medicina preventiva, terapias regenerativas y análisis de datos, integrados en una experiencia de hospitalidad de alto nivel, lo que ha permitido diferenciar su propuesta frente a competidores tradicionales del sector.

El nuevo Consejo estará conformado por profesionales médicos con especialidades en áreas clave como salud hormonal, neurociencia, medicina regenerativa, cardiología e inmunología. Su función principal será supervisar la validez científica de los programas, impulsar la innovación en protocolos clínicos y asegurar la coherencia de las investigaciones a largo plazo.

Desde la dirección de la firma, se destaca que esta estructura permitirá filtrar tendencias sin sustento y priorizar soluciones con respaldo empírico, en un contexto donde el mercado de la longevidad enfrenta una proliferación de propuestas de corto plazo. La estrategia apunta a consolidar un modelo centrado en resultados cuantificables y sostenibles.

El Consejo también participará en el desarrollo de unidades especializadas enfocadas en diagnóstico avanzado, salud ejecutiva, rendimiento cognitivo, medicina regenerativa y optimización metabólica, áreas consideradas estratégicas ante el envejecimiento poblacional y la creciente preocupación por la calidad de vida.

En paralelo, la empresa anunció una alianza académica con una institución líder en investigación médica en México, lo que añade un tercer eje a su estrategia: la colaboración con centros de conocimiento para impulsar la validación clínica, el desarrollo de talento y la generación de estudios científicos.

Los integrantes del Consejo coinciden en que el futuro del sector dependerá de enfoques estructurados y medibles. Desde la integración de la salud femenina en todas las etapas de vida, hasta la conexión entre sistema cardiovascular, metabolismo y salud mental, la visión compartida apunta a una medicina más integral, donde la prevención y el rendimiento se abordan de forma interconectada.

Con este anuncio, SHA no solo fortalece su credibilidad institucional, sino que también busca posicionarse como un actor clave en un mercado global que redefine la salud como un activo estratégico en la vida moderna.