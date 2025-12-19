Movistar impulsa una experiencia digital más conectada esta Navidad

En una temporada en la que el smartphone se convierte en el principal punto de encuentro, la experiencia de conectividad marca la diferencia. Llamadas con la familia, mensajes en tiempo real, series en streaming y compras en línea forman parte de la rutina diaria de millones de personas.

Bajo el concepto “aquí estamos, aquí seguimos”, Movistar busca que sus usuarios vivan esa conexión de forma continua, simple y adaptada a su ritmo de vida Desde la perspectiva del usuario, aprovechar los gigas va más allá de tener datos disponibles.

Si se busca regalar horas de TikTok y YouTube Ilimitado, puedes optar por Recarga Movistar desde $100 pesos. Otra alternativa es el plan Pro 25, que incluye 50 GB, YouTube Premium por 3 meses y 12 meses de Perplexity para consultas de IA por $297 pesos. También existe la opción de adquirir un smartphone con Movistar, que viene acompañado de un kit con batería portátil y tripié, además de acceso a descuentos en distintas marcas.

Por otro lado, si lo se busca apoyar un emprendimiento o mejorar la conectividad de un equipo de trabajo, Movistar Empresas ofrece soluciones móviles flexibles que se ajustan a diferentes necesidades. Con planes desde $54 pesos, es posible escalar el servicio conforme crece el negocio, manteniendo una conexión práctica y adaptable.

Se trata de contar con una red que responda cuando más se necesita y con opciones claras para elegir cómo, cuándo y en qué usar la conectividad. En este sentido, Movistar ha desarrollado planes y recargas flexibles que permiten a cada persona encontrar una alternativa acorde con su consumo, ya sea para quienes priorizan el entretenimiento, el trabajo remoto o la comunicación constante.

Durante periodos de alta demanda digital, como las fiestas de fin de año, la experiencia cobra especial relevancia. Videollamadas sin interrupciones, reproducción de contenido sin esperas y una navegación estable se vuelven esenciales. Para lograrlo, la compañía ha puesto énfasis en ofrecer herramientas digitales que facilitan la gestión del saldo y el monitoreo del consumo, permitiendo a los usuarios tener mayor control y evitar sorpresas.

La propuesta de valor también se refleja en los beneficios adicionales que acompañan la conectividad. Permanecer con Movistar implica acceder a programas de lealtad y experiencias digitales que enriquecen el uso cotidiano del smartphone.

Estas ventajas no solo complementan los gigas, sino que aportan opciones de entretenimiento y promociones pensadas para generar un mayor aprovechamiento de cada recarga o plan contratado