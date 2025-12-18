Economía y Visa impulsan la digitalización de pagos para fortalecer a las Mipymes

La Secretaría de Economía y Visa presentaron la iniciativa “Crece tu Mipyme con pagos digitales”, un programa orientado a impulsar el uso de herramientas electrónicas de cobro entre los pequeños y medianos negocios del país, con el fin de ampliar su acceso al sistema financiero formal. La meta es alcanzar a hasta un millón de Mipymes durante la actual administración, en concordancia con el Plan México, que busca disminuir la dependencia del efectivo y promover la modernización empresarial.

En el acto de lanzamiento, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la adopción de soluciones digitales de pago es un factor clave para la inclusión financiera. Señaló que esta colaboración permitirá a más negocios integrarse al ecosistema formal y mejorar su competitividad, mientras que la dependencia federal facilitará la coordinación con autoridades estatales y organismos empresariales para acelerar su implementación en todo el territorio nacional.

A su vez, Francisco Valdivia, director general de Visa México, informó que la primera fase comenzará en 2026, con énfasis en las entidades que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™, para posteriormente ampliarse al resto del país durante el sexenio. Subrayó que la adopción de pagos electrónicos permitirá a los negocios aprovechar la derrama económica generada por eventos de alcance global.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de BBVA, Getnet y Global Payments, que aportarán infraestructura, inversión y soluciones tecnológicas para facilitar la aceptación de pagos en condiciones accesibles. Gracias a esta alianza, los comercios podrán incorporar opciones como terminales punto de venta, cobros sin contacto y esquemas tap-to-phone, que transforman los teléfonos móviles en herramientas de cobro eficientes.

La urgencia de avanzar en esta estrategia se refleja en cifras oficiales: según la Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas, en 2023 solo 52% de las Mipymes aceptaban pagos con tarjeta. Entre ellas, la mayoría lo hizo para responder a la demanda de sus clientes, aumentar ingresos y mejorar la administración de sus operaciones.

Más allá de agilizar transacciones, la digitalización abre la puerta a productos financieros como financiamiento y seguros, fundamentales para el crecimiento de los negocios. Con esta colaboración público-privada, México busca fortalecer una economía más moderna, incluyente y preparada para competir a nivel regional e internacional.