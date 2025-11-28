Transferir al extranjero sin comisiones ya es posible con Santander

En un mundo financiero interconectado, donde cada transacción internacional cuenta, Santander México redefine la experiencia de enviar dinero al extranjero: transferencias internacionales con 0% de comisión desde su app móvil para personas físicas.

Santander permite realizar envíos en múltiples divisas distintas — euro, libra, yen, corona sueca, franco suizo a sus respectivos países de uso y dólar americano al resto del mundo — directamente desde una cuenta Santander. El proceso está disponible las 24 horas, los 365 días del año, garantizando facilidad, conveniencia y respaldo bancario.

Al no pagar comisiones y realizar cada operación en minutos desde tu celular el beneficio es inmediato. Para transferir solo necesitas el código Swift o ABA del beneficiario, su número de cuenta / IBAN / Wire Number y los datos asociados a la cuenta destino: nombre completo y dirección completa.

Este servicio, además de ser gratuito, simplifica un proceso históricamente complejo. Los clientes particulares solo deben tener una Super Cuenta Santander (nivel 4) activa, contar con Banca Móvil y SuperToken. Con esos pasos, el dinero puede cruzar fronteras sin complicaciones.

Es importante que consideres que la recepción de los fondos por parte del beneficiario puede demorar desde unos minutos hasta 72 horas hábiles, dependiendo del banco receptor.

Con esta propuesta, Santander no solo digitaliza un servicio tradicionalmente costoso: democratiza las transferencias internacionales, ofreciendo a sus clientes control total, seguridad y por supuesto un ahorro tangible.

Para más información vista la sección de Tranferencias Internaciones de Santander