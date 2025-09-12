Pioneros 2025: el futuro de la asesoría financiera comienza hoy

GBM continúa consolidando su apuesta por la asesoría financiera en México, al reunir a más de 900 participantes del ecosistema financiero, comprometidos con potenciar la profesión y brindar soluciones de inversión a los clientes. La tercera edición del evento Pioneros 2025, celebrada el 11 de septiembre en Expo Santa Fe, reafirmó este compromiso, con el lema “El futuro de la asesoría financiera empieza contigo”.

Los asistentes realizaron un networking con las principales empresas financieras del país, donde crearon alianzas y disfrutaron de un ambiente de camaradería para impulsar la asesoría en México. Organizado por GBM Advisors, Pioneros 2025 busca inspirar, capacitar y conectar a los asesores financieros, considerados el eje central de la estrategia de la firma. Durante la jornada, expertos nacionales e internacionales compartieron su visión sobre la evolución de la industria y las tendencias que marcarán el futuro del sector. Entre las presentaciones destacó la conferencia “Confianza, tiempo y bienestar: los retornos invisibles que solo un asesor puede ofrecer”, impartida por Paulo Costa, Senior Behavioral Economist de Vanguard, quien ofreció herramientas para optimizar la gestión patrimonial y la relación con los clientes a largo plazo.

Otros paneles abordaron temáticas clave para el desarrollo de los asesores, como Practice Management, orientado a impulsar el negocio y la conexión con clientes actuales y potenciales; Megatendencias, que analiza la fidelización de la riqueza generacional; y GlobalX: Tecnologías que redefinen el mundo, centrado en inteligencia artificial y tecnología de defensa, destacando su impacto en la gestión de inversiones.

Pedro de Garay, Co-CEO de GBM, destacó que en los últimos años el panorama de la asesoría financiera se ha venido modificando por lo que a México le queda todavía mucho por avanzar, pues “los asesores que cuentan con la certificación Figura 3 del AMIB en México crecieron de 7,000 en 2022 a casi 10,000 en el 2025. Pero la demanda que el país necesita es de por lo menos 30,000 asesores certificados para el 2030.” Asimismo,” las carteras en fondos de inversión confirman la tendencia: pasaron de 192 mil millones de dólares en julio del 2023, a 211 mil millones de dólares en el 2024, y alcanzó 253 mil millones en julio de este año.

Para responder a esta demanda, GBM ha desarrollado una infraestructura integral que coloca a los asesores en el centro de su estrategia. La firma ofrece un amplio portafolio de instrumentos financieros con arquitectura abierta, plataformas digitales para gestionar cuentas y portafolios, acceso a analistas y expertos, así como herramientas de marketing y media para impulsar el negocio. Además, el equipo de ingenieros de datos e inteligencia artificial trabaja en la incorporación de soluciones de Gen AI para optimizar el servicio y crecimiento de los clientes.

Un paso clave en esta estrategia es la inauguración de la Universidad GBM, la primera academia en México dedicada exclusivamente a formar asesores financieros. Con un plan integral de estudios y profesores de primer nivel, la institución prepara a los profesionales para incorporarse al mercado con el conocimiento y las credenciales que requieren los inversionistas.

“Se trata de proyectar el futuro, y los pioneros no esperan que las cosas cambien solas. Somos nosotros quienes tenemos que cambiarlo”, concluyó Garay, subrayando el compromiso de GBM con la profesionalización del sector y el impulso de una cultura de inversión más sólida en México.

GBM Advisors es el área de negocio de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., que busca impulsar la profesionalización de los servicios financieros en México. A través de un programa de afiliación de asesores financieros, conecta a profesionales que conservan su autonomía con la posibilidad de hacer uso de los recursos tecnológicos y el respaldo de una institución líder en el sector de inversiones.

Con iniciativas como Pioneros 2025 y la Universidad GBM, la firma no solo busca consolidar la profesión de asesor financiero, sino también impulsar una cultura de inversión más sólida en el país. A medida que México avanza hacia un mercado más sofisticado y competitivo, GBM se posiciona como un aliado estratégico para los asesores y para los inversionistas, demostrando que el futuro de la asesoría financiera depende de la formación, la tecnología y la pasión por generar valor a largo plazo.

Actualmente, GBM Advisors cuenta con una red de más de 250 asesores certificados en más de 20 estados de la República Mexicana, con el objetivo de acercar los servicios de asesoría financiera a un mayor número de personas en el país.