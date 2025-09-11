Actinver lanza el Reto Actinver 2025: el evento más grande para inversionistas en México

Con el objetivo de acercar herramientas que permitan formar inversionistas y transformar la vida financiera de más personas, Actinver presentó la 17ª edición del Reto Actinver, el evento de educación financiera e inversiones más grande del país.

“El conocimiento no solo da herramientas, también brinda libertad. Libertad para tomar mejores decisiones, entender el valor del dinero y construir un patrimonio real. El Reto Actinver es ese primer paso para aprender a invertir lo que se tiene y hacer crecer el patrimonio”, destacó Luis Tinajero, director del Reto Actinver y Estrategia Acelera en Actinver.

La iniciativa, que en 2024 reunió a más de 41 mil participantes, regresa con una edición renovada y con dinámicas que buscan ser más accesibles, inspiradoras y poderosas. En palabras de Tinajero, “Educar financieramente es una necesidad nacional. Hay millones de personas que trabajan con ahínco todos los días pero siguen atrapadas en ciclos de preocupación o deuda, porque nunca nadie les enseñó cómo hacer que su dinero trabaje para ellos”.

El Reto Actinver 2025 está diseñado para atender distintos perfiles de conocimiento: principiantes, intermedios y avanzados. Las inscripciones estarán abiertas del 23 de julio al 3 de octubre en www.retoactinver.com.

Del 6 de octubre al 14 de noviembre, los participantes podrán vivir una experiencia inmersiva que incluye:

Simulador con un millón de pesos virtuales para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores en tiempo real.

para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores en tiempo real. Acceso a más de 30 cursos on demand , conferencias en vivo, podcasts, quizzes y retos.

, conferencias en vivo, podcasts, quizzes y retos. Uso de plataformas y portales financieros de vanguardia.

Nuevas formas de ganar que permiten a todos los niveles competir y obtener recompensas.

Este año se repartirán más de dos millones de pesos en premios, con incentivos que reconocen tanto el rendimiento como la constancia y el aprendizaje.

El Reto se organiza en tres puertas de entrada:

Reto General : abierto a cualquier persona mayor de edad interesada en invertir.

: abierto a cualquier persona mayor de edad interesada en invertir. Reto Universitario : dirigido a estudiantes de universidades aliadas.

: dirigido a estudiantes de universidades aliadas. Reto Alianzas: diseñado para empresas y organizaciones que buscan impulsar la cultura financiera en sus comunidades.

Impacto creciente: La edición 2024 dejó cifras que muestran el interés por la educación financiera en México: 41,000 participantes, 24 universidades y cinco alianzas estratégicas, con un crecimiento del 25% en registros respecto a 2023. Además, se impartieron más de 150 conferencias y más de 60,000 usuarios participaron en la plataforma Acelera Academy.

Camino hacia la grandeza financiera

El Reto Actinver 2025 busca consolidarse como un movimiento nacional para fomentar la cultura del ahorro y la inversión. Al respecto, Tinajero enfatizó: “Lo más valioso que puede dejarte el Reto Actinver es claridad. Porque cuando sabes cómo funciona el dinero y los mercados, dejas de ser espectador y empiezas a construir. Y esa es una forma de grandeza que nadie te puede quitar”.