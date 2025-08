Marketing de lealtad en México rompe barreras con LOMA 2025

En un entorno empresarial cada vez más competitivo y orientado a la innovación, el marketing de lealtad se perfila como una herramienta estratégica indispensable para las empresas que buscan conectar de forma auténtica y duradera con sus clientes. De acuerdo con datos de Research and Market, este sector en México alcanzó un valor de 4,110 millones de dólares durante 2024, y se prevé que para 2027, una de cada tres empresas en el país incorpore programas de lealtad dentro de sus operaciones, según proyecciones de Gartner.

En este contexto, se presentó oficialmente Loyalty Marketing Congress (LOMA 2025), el primer evento en México dedicado exclusivamente a los programas de lealtad, que reunirá a especialistas en marketing, ventas, logística y gestión del talento para analizar las tendencias y tecnologías que definirán el futuro del sector.

Durante la conferencia de prensa de lanzamiento, Federico Couret, Principal Consultant LATAM de Loyalty & Reward Co. y vocero oficial de LOMA, destacó el crecimiento del sector: “El marketing de lealtad en México y América Latina atraviesa un momento clave para su desarrollo, con un crecimiento del 16.8% en el último año, según Business Wire. La industria vive un punto de inflexión impulsado por avances tecnológicos que ofrecen nuevas herramientas en un entorno donde el consumidor exige inmediatez, valor agregado, propósito y personalización”.

El especialista subrayó que México se está consolidando como un mercado clave para la implementación de estrategias de lealtad, dado que, en promedio, los consumidores mexicanos participan en hasta cuatro programas de este tipo. Además, datos recientes de EY, en su informe “Estrategias y Programas de Lealtad en Latinoamérica 2025”, indican que una estrategia de lealtad bien ejecutada puede aumentar hasta 25% los ingresos provenientes de clientes recurrentes.

Por su parte, José Ramírez, CEO y fundador de Live Loyalty, enfatizó la importancia de LOMA 2025 como un espacio único para la profesionalización de la industria en la región. “Este evento no solo es pionero en México, sino en América Latina. Será un punto de encuentro para compartir experiencias, explorar nuevas tendencias y reconocer el valor estratégico y económico de los programas de lealtad”, señaló.

LOMA 2025, organizado por Tree Alliance, contará con la participación de líderes internacionales y nacionales que abordarán retos y oportunidades en entornos B2C, B2B y B2E (Business to Consumer, Business to Business y Business to Employee). Carlos de Sebastián, socio director de Alianzas Estratégicas de Tree Alliance, señaló que el evento tendrá cuatro líneas estratégicas de comunicación que cubrirán la fidelización con compradores, equipos de ventas, canales de distribución y colaboradores, a través de más de 20 conferencias en dos escenarios.

Entre los ponentes internacionales destacados figuran Philip Shelper, CEO de Loyalty & Reward Co., reconocido como uno de los principales expertos globales en evolución de programas de lealtad, y Bibiana Rosique, consultora y ex CMO de Starbucks, quien participó en la implementación de uno de los programas de fidelización más exitosos en América Latina.

Finalmente, Pedro López Chaltelt, cofundador de Tree Alliance, comentó que LOMA 2025 aspira a construir una comunidad sólida para profesionales del marketing de lealtad, fomentando la innovación y evolución de la industria en México y América Latina. “Esperamos reunir a más de 1,500 profesionales que busquen inspiración, conocimiento e intercambio para impulsar la fidelización como un motor de desarrollo económico y empresarial”, agregó.

El evento tendrá lugar los días 2 y 3 de septiembre en el World Trade Center Ciudad de México, y busca conectar a líderes con soluciones innovadoras y estrategias que promuevan valor auténtico, medible y sostenible para la nueva era empresarial mexicana. Para más información, visita: www.loyalty-congress.com