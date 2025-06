HPE y NVIDIA impulsan la transformación digital empresarial

En un entorno empresarial cada vez más competitivo y marcado por la aceleración tecnológica, Hewlett Packard Enterprise (HPE) México ha delineado una estrategia clara y ambiciosa: liderar la transformación digital en el país a través de soluciones basadas en la nube híbrida, periferia y, sobre todo, la inteligencia artificial. Así lo expresó Gustavo Gómez, presidente y director general de HPE México, durante una reciente conversación en la que se detalló la visión de la compañía y su alianza con NVIDIA.

El enfoque estratégico de HPE parte de tres pilares fundamentales. El primero es el desarrollo de soluciones en la periferia o borde, que permite procesar datos cerca de donde se generan —como estadios, hospitales o aulas— para obtener información procesable en tiempo real. El segundo es la nube híbrida, una combinación de nubes públicas, privadas y sistemas legados, que sigue siendo el entorno natural para la mayoría de las empresas y gobiernos en México. Finalmente, el tercer pilar es la inteligencia artificial, donde HPE, apalancando su experiencia en supercomputación y gestión de datos, busca posicionarse como un actor clave en el desarrollo e implementación de soluciones empresariales de IA.

Una de las apuestas más relevantes de HPE en este último eje es su alianza con NVIDIA, líder global en tecnologías de procesamiento gráfico. Juntas, las compañías han desarrollado una solución de nube privada “llave en mano” orientada a acelerar el despliegue de inteligencia artificial generativa, física y agentiva, como la definió Gómez. Esta colaboración responde a una problemática común en el mercado: la complejidad y el tiempo que implica para las empresas construir sus propias plataformas de lA desde cero.

“Lo que buscamos es reducir el tiempo que les toma a nuestros clientes generar valor con la IA. Una solución llave en mano permite instalar, escalar y comenzar a obtener beneficios en semanas, no en años”, afirmó Gómez. Esta propuesta incluye desde hardware y software optimizados hasta componentes de conectividad, y está diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo flexibilidad y escalabilidad sin sacrificar simplicidad ni seguridad.

En el análisis de los retos para la adopción de inteligencia artificial en la nube, Gómez fue enfático en identificar el principal obstáculo: la cultura organizacional. “Sin una mentalidad orientada a los datos, donde se comprendan, protejan y gestionen estratégicamente, la lA no puede aprovecharse eficazmente, señaló. A esto se suman consideraciones como el costo de cómputo, el almacenamiento y la seguridad, elementos que HPE busca resolver mediante una arquitectura

optimizada y soluciones integradas.

La visión de HPE es posicionarse en México como un proveedor líder en soluciones de tecnología de información bajo un modelo como servicio (as-a-Service). Esta estrategia apunta a ofrecer soluciones que abarquen desde la nube híbrida hasta el cómputo de alto rendimiento, facilitando la recolección, procesamiento y análisis de datos generados dentro y fuera de los centros de datos tradicionales.

Con un 60-70 por ciento de los datos empresariales produciéndose fuera del centro de datos (1) — gracias a dispositivos conectados, sensores y redes inalámbricas—, la necesidad de plataformas que permitan su explotación inteligente se vuelve critica. En este sentido, HPE se presenta no solo como un proveedor tecnológico, sino como un socio estratégico para aquellas organizaciones que buscan liderar la era de la inteligencia artificial en México.

1-Fuente: What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders,October 03, 2018. Gartner -Rob van derMeulen