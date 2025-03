De México al infinito: postales de niños cruzarán la atmósfera en un cohete

La exploración espacial y el arte se unen en la iniciativa “Envía una Postal al Espacio”, el primer programa en español de Club for the Future en colaboración con la reconocida artista mexicana Denise de la Rue. Este proyecto invita a niños de todo el país a plasmar sus sueños y visiones del cosmos en postales que serán enviadas al espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin.

El anuncio oficial se realizó en una conferencia de prensa el 10 de marzo en la terraza del Hotel Habita, donde niños de la Fundación Pauta participaron en una sesión creativa para diseñar sus propias postales. Estas piezas, al regresar de su travesía más allá de la atmósfera, llevarán un sello distintivo que certifica su viaje fuera de la Tierra.

Denise de la Rue, impulsora de esta iniciativa, compartió su visión sobre el impacto del arte y la exploración espacial en las nuevas generaciones. “El arte y el espacio tienen un propósito en común: inspirar y expandir los límites de lo posible. Queremos que los niños mexicanos sueñen sin fronteras y descubran que su creatividad puede llegar hasta las estrellas”, comentó la artista.

Un boleto directo al espacio: postales de niños mexicanos serán lanzadas al cosmos.

Las postales han sido diseñadas con inteligencia artificial y están inspiradas en el calendario Azteca (1250-1519 d.C.), reflejando un vínculo entre la herencia cultural mexicana y el futuro de la humanidad en el espacio. Además, cualquier persona puede participar enviando una postal digital a través de un código QR habilitado para esta iniciativa. Una vez que las postales regresen a la Tierra, los participantes recibirán una notificación para ver su recorrido fuera de nuestro planeta.

En las últimas semanas, “Envía una Postal al Espacio” ha llegado a diversas instituciones educativas como Fundación Azteca, Escuela Sierra Nevada y Colegio Bosque Real, ampliando su impacto e inspirando a cientos de estudiantes a explorar las posibilidades del universo a través de la ciencia, tecnología, arte y matemáticas (STEAM).

Este proyecto reafirma el compromiso de Club for the Future y Denise de la Rue con la imaginación y el aprendizaje de las nuevas generaciones, creando un puente entre la creatividad y el cosmos. Un mensaje de libertad y esperanza que, literalmente, viajará hasta las estrellas para regresar como un recuerdo inolvidable.

Si quieres conocer más o enviar una postal, puedes hacerlo aquí.