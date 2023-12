La clave para alcanzar el potencial de trading con la diversificación de cartera

En 2021, justo después de una subida meteórica (que a menudo se conoce como “to the moon”), el mercado de las criptomonedas volvió a caer a la Tierra. De repente, las historias de los cripto millonarios fueron reemplazadas por historias de inversores que quedaron en rojo. Aunque se trate de una situación atípica, una caída de esta magnitud sirve para recordar la importancia de la diversificación de cartera.

Durante el ciclo alcista de bitcoin, algunos analistas predijeron que alcanzaría un millón de dólares. Decenas de miles de personas, incluso aquellas con limitada experiencia de trading, se apresuraron a invertir en este mercado altamente volátil y aprovechar esta inusual oportunidad. ¿El resultado? Aumentaron su exposición al riesgo y muchos terminaron incurriendo en pérdidas.

Aquí es donde entra en escena la diversificación de cartera, un enfoque estratégico que los traders adoptan para asignar fondos entre varios activos y clases de activos con el fin de mitigar su exposición al riesgo. Las clases de activos como acciones, índices, energías, metales y criptomonedas pueden tener perfiles de riesgo y rendimientos de las inversiones muy diferentes. Esto significa que los traders pueden controlar su exposición al riesgo con tan solo diversificar sus carteras entre varios activos.

Asignación de activos e interrelación de los mercados

Los mercados están muy interrelacionados y los flujos y reflujos de uno pueden repercutir en los demás. Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión de inversión, los traders deben analizar las influencias del mercado y su relación con los eventos económicos, como la inflación.

Además, algunos mercados se correlacionan de forma positiva, lo que significa que los precios de esos activos generalmente se mueven juntos, mientras que otros se correlacionan de forma negativa, por lo que los precios se moverán en direcciones opuestas.

Al analizar estas relaciones, los traders serán más capaces de anticipar los cambios del mercado, aprovechar las oportunidades emergentes y, más importante, proteger sus inversiones frente a las condiciones adversas del mercado. Armados con esta información sobre la dinámica del mercado, los traders pueden discernir qué instrumentos considerar para refinar su estrategia de diversificación.

Por ejemplo, si el oro y el dólar estadounidense comparten una correlación negativa, un trader puede considerar invertir en ambos, al anticipar que una pérdida en el primero se puede contrarrestar con una ganancia en el segundo, o viceversa.

Cortesía Exness

Un paso más allá de la diversificación

