Stori crece: presenta lanzamiento de la lista de espera para Cuenta+ en colaboración con Savvi Financieros

En el mundo de los negocios, cada etapa es crucial. Imaginemos por un momento a las startups pasando por etapas desde la infancia hasta la madurez. Stori es una empresa de la que podemos ser testigos de su crecimiento, pues con el lanzamiento de la lista de espera para Stori Cuenta+, en colaboración con la sofipo Savvi Financieros, se ha transformado en un adulto joven con una visión clara de su objetivo de vida. Aunque hay camino largo por recorrer para alcanzar la madurez completa, Stori Cuenta+ es el primer paso de esta nueva etapa para la firma.

En México, el panorama del ahorro es desafiante. A pesar de que ha tomado impulso, aún 41 millones de mexicanos se encuentran al margen de este hábito financiero. A esto se suma que una gran mayoría, el 63%, sigue ahorrando de manera informal. Es evidente que, en el ámbito de servicios financieros digitales, hay un espacio sin precedentes para la innovación y el crecimiento.

En este escenario, Stori, pionera en la promoción de la inclusión financiera en México, ha decidido elevar el estándar. Con este anuncio, no solo busca ampliar las fronteras de cómo los mexicanos pueden ganar con su ahorro, sino también quiere redefinir el terreno de juego en el mundo empresarial. Esta cuenta ofrece un 15% de GAT Nominal, situándose en una liga completamente diferente a las opciones de sus contrapartes, tanto tradicionales como digitales, y es testimonio de la madurez y visión de negocio de Stori.

La compañía inició como un niño en 2020, como cualquier otra startup con deseos de destacar y lo logró en 2022 al alcanzar el status de unicornio y convertirse en un adolescente con muchos sueños. De ahí en adelante su crecimiento ha sido imparable: alcanzó los 2 millones de usuarios en junio de 2023. En septiembre pasado adquirió la sofipo MasCaja, hoy Savvi Financieros, y ahora se convierte formalmente en un adulto joven con la expectativa que genera Stori Cuenta+.

Para crear este nuevo producto, Stori buscó atender los puntos de dolor de los mexicanos. Así logró convertirse en una compañía que marca la pauta con un 15% de rendimiento, liquidez 24/7 y protección. Sin duda es atractivo lograrlo y hacerlo solo demuestra la madurez y el crecimiento de la firma. Marlene Garayzar, CGO y cofundadora, asegura que esto es gracias a que son una empresa eficiente: al no gastar el dinero en sucursales o tarjetas de débito y al reunir el mejor talento, pueden hacer más con menos. Eso no es todo, el uso de la tecnología que otros jugadores no tienen o no pueden operar, le da oportunidad a Stori de gestionar de forma eficiente el dinero de las personas que confían en la empresa.

La empresa cuenta con mucho respaldo detrás: además de los avales que debe tener por ley para ofrecer una cuenta de depósitos, hace unas semanas recibió el certificado PCI DSS por parte de Nordstern Technologies que acredita los más altos estándares de seguridad en el manejo de la información de los pagos con tarjeta. También, está respaldada por 450 mdd de inversión de sellos que han apostado por las compañías más relevantes del mundo como Airbnb, Clara, Zendesk, Canva, Hubspot y Stripe, entre otras.

Garayzar recuerda que cuando lanzaron la tarjeta de crédito en 2020, muchos les decían que el segmento por el que iban era muy riesgoso: “después de tres años hemos demostrado, con 2 millones de usuarios, que ellos merecen la oportunidad. Además, para el 70%, Stori es su primera tarjeta de crédito. Así que ese primer acceso lo valoran y lo pagan”.

Para Stori, el lanzamiento de Cuenta+ es más que un nuevo producto; es un testimonio de un camino natural marcado por la evolución y el crecimiento en donde la tarea es ofrecer herramientas financieras que empoderen al usuario. Este debería ser el camino que muchas startups sigan: de adolescente a adulto joven, con una visión clara y firme de convertirse en un adulto maduro, líder en su campo.

Por supuesto, para que las startups crezcan, es crucial el apoyo del gobierno y de los reguladores. En el caso de Stori, es claro el trabajo en equipo que se ha hecho con las autoridades financieras, quienes han asesorado y acompañado a Stori y a Savvi en esta nueva etapa. Este trabajo en conjunto genera un círculo virtuoso al consolidar un piso parejo, promover la innovación, competitividad y accesibilidad para las y los usuarios mexicanos y así crear una verdadera inclusión, salud financiera, bienestar y progreso.

“Nosotros estamos haciendo verdadera inclusión financiera y no sólo retórica al decir que tenemos una cuenta nivel 1. Ahora volveremos a hacer inclusión financiera pero cambiando el modo en que los mexicanos ven y usan sus finanzas, dándoles más poder y formas de ganar con su patrimonio. Este producto va a ser único en el mercado. Nadie se le va a poder comparar, hoy en día no existe un producto como el nuestro, pero va a ir acompañado de mucha educación, que esa es la misión que tiene Stori. Ya lo probamos con el crédito, ahora lo vamos a probar con el ahorro”, afirmó Garayzar.

Para aquellos interesados en ser parte de esta nueva etapa de Stori y explorar lo que Stori Cuenta+ tiene para ofrecer, pueden visitar: http://www.cuenta.storicard.com/