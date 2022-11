Qatar 2022: ‘Esta Selección Mexicana podría ser como la del Mundial del 98′, confía Orvañanos

La Selección Mexicana está próxima a iniciar su participación en la Copa Mundial de Qatar y lo hará con mucha incertidumbre sobre su funcionamiento colectivo e individual, pero el comentarista Raúl Orvañanos confía en que pueden tener un desempeño decente como en Francia 1998 a pesar del pesimismo alrededor.

A Qatar llega el representativo tricolor con muchas dudas no solo hacia afuera del equipo, es decir, para los aficionados y la prensa, sino también dentro, principalmente del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, quien ha dejado fuera a jugadores como ‘Chicharito’ y Santiago Giménez, y confió en llevar al lesionado Raúl Jiménez.

A pesar de eso, Raúl Orvañanos dijo durante el MeetPoint de El Financiero, que espera el Tri supere la fase de grupos del Mundial como lo hizo en el 98. Ese año, la Selección perdió por goleada varios de sus partidos de preparación previos al Mundial ante clubes y selecciones de nivel bajo y los pronósticos no eran buenos. Sin embargo, venció a Corea del Sur y empató con Bélgica y Países Bajos para avanzar a octavos de final, donde fue eliminado ante Alemania después de dar un buen partido.

“La Selección que dirigía [Manuel] Lapuente hizo una preparación muy larga, contra clubes, jugó contra pocas selecciones. Noruega nos metió cinco goles, luego el Wolfsburg nos metió cuatro faltando una semana [para el Mundial]. Era un panorama oscuro y sin embargo, hubo una buena Copa del Mundo -buena a secas, porque nos quedamos donde siempre [4tos de final]. Yo creo que ahora [en Qatar 2022] puede ser similar”, dijo el comentarista de Fox Sports.

No obstante, a pesar de su optimismo, la Selección Mexicana le “genera muchas dudas” al exportero del Atlante por el estado en el que llegan varios jugadores y porque el entrenador Gerardo Martino no tiene definida su alineación titular e incluso ha considerado modificar su esquema de juego días antes del Mundial.

“Me genera muchas dudas esta alineación porque cuando se las genera el técnico, permea todo esto y las dudas son para todos lados. No sabemos si Raúl Jiménez va a estar bien o mal, si fue inútil llamarlo porque no va a agarrar ritmo de juego. No sabemos si Edson Álvarez va a jugar como contención como venía jugando toda la fase de preparación o va a poner a Héctor Herrera -que ahora resulta que le gustó [a Martino]. Hay muchas incógnitas. Yo creo que es el Mundial en donde más dudas tengo en torno a nuestra selección”, explicó.

La Selección Mexicana debutará en el Mundial de Qatar el próximo 22 de noviembre ante Polonia, posteriormente enfrentará a Argentina y cerrará la fase de grupos contra Arabia.

Fechas y horarios de la Selección Mexicana en el Mundial