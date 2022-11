Qatar 2022: ¿Dónde ver los partidos del Mundial y de la Selección Mexicana por TV e internet?

No hay fecha que no se cumpla y este 20 de noviembre comienza la Copa Mundial de Qatar y para todos aquellos aficionados en México que no podrán acudir, pero que no quieren perderse los juegos de la Selección Mexicana y de los demás equipos hay varias opciones para ver las transmisión en televisión o por internet.

El Mundial comenzará el domingo 20 de noviembre con el juego inaugural entre la anfitriona Selección de Qatar y la de Ecuador en el Al Khor Stadium de Doha a las 19:00 horas locales (10:00 am, tiempo del centro de México).

La inauguración de Qatar 2022, al igual que los partidos de la Selección Mexicana, será transmitidos en México por televisión abierta a través de Televisa y TV Azteca, además de los canales de paga de Sky Sports y la plataforma de streaming Vix+.

Partidos y transmisiones en México del Mundial de Qatar

Nuevamente, como ha sido en las últimas ediciones, Sky Sports será el único que transmitirá los 64 partidos de la Copa Mundial de Qatar 2022. Además, los suscriptores de Sky podrán ver los partidos fuera de casa a través de la aplicación Blue to Go.

Sin embargo, la mitad de los encuentros del Mundial de Qatar no serán exclusivos, ya que también estarán en las pantallas de Televisa y TV Azteca, además de en la plataforma de Vix+.

La mitad de los partidos de la fase eliminatoria del Mundial de Qatar también podrán ser vistos en México por televisión abierta, aunque las transmisiones están sujetas a cambio.

Partidos de la Selección Mexicana en el Mundial

Los tres juegos de la Tricolor en fase de grupos del Mundial de Qatar serán trasmitidos para México por Sky Sports, Televisa, TV Azteca y Vix+.

México vs Suecia | 16 de noviembre | 13:30 horas, tiempo del centro de México | Estadio Montilivi | (Girona, España)

México vs Polonia | Martes 22 de noviembre | 10:00 horas, tiempo del centro de México (19:00 horas tiempo local) | Estadio 974

México vs Argentina | Sábado 26 de noviembre | 13:00 horas, tiempo del centro de México (16:00 horas tiempo local) | Estadio de Lusail

México vs Arabia Saudita | 30 de noviembre | 13:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas tiempo local) | Estadio de Lusail