Lanzará Aztlan Equity tres nuevos ETFs en la Bolsa de Londres

Aztlan Equity Management se prepara para lanzar en el primer trimestre del próximo año tres nuevos ETFs que serán listados en la Bolsa de Londres, marcando un paso clave en la internacionalización de su portafolio de productos, señaló Alejandro Garza, director de inversiones y fundador de la empresa, en el marco del Black Bull Family Office & Investor Summit MTY 2025.

Garza destacó la visión diferenciada y el enfoque cuantitativo de la gestora, la cual ha ganado reconocimiento por su capacidad de combinar innovación, análisis cuantitativo y gestión fundamental dentro del segmento global de Small y Mid Caps.

“Nuestro objetivo es ofrecer estrategias innovadoras que combinen arte y ciencia en la gestión de inversiones. Creemos en la concentración optimizada, en invertir en los mejores 20 negocios del mundo y en la capacidad de transformar estrategias activas en vehículos indexados eficientes”, agregó Garza.

Comentó que los próximos ETFs listados en Londres son una extensión natural de esta visión

“En un entorno global de alta volatilidad, la creatividad y la disciplina cuantitativa son claves. Desde Aztlan, buscamos ofrecer soluciones de inversión con visión global, eficiencia estructural y sentido estratégico para inversionistas institucionales y family offices”, agregó Garza.