Impulsará Canacope emprendimiento femenino en Santiago

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Monterrey (Canacope) creó “Mujeres Empresarias” capítulo Santiago, para fortalecer el emprendimiento femenino en el municipio de Santiago, Nuevo León (NL).

Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Servytur Monterrey, dijo que esta iniciativa surge como una plataforma innovadora en un municipio con gran potencial turístico, artesanal y de servicios de alto nivel.

“El capítulo inicia formalmente este mes de septiembre con una base fundadora de 80 empresarias comprometidas. La dirección estará a cargo de un comité encabezado por una Coordinadora Municipal que será Fátima Montserrat Reyes Correa, acompañada de un consejo de trabajo que dará seguimiento a proyectos de impacto económico y social en la región”, detalló.

Aseguró que la misión es empoderar a las mujeres empresarias y emprendedoras de Santiago brindándoles capacitación, vinculación y posicionamiento, con la finalidad de fortalecer su papel como agentes de cambio económico y social.

La presidenta de Canacope Servytur Monterrey comentó que su función será generar oportunidades de negocio, formación y alianzas estratégicas.

“Este capítulo inicia en alianza con Bahía Escondida como primera sede estratégicas, y con AIRAPÍ Memorial Park como centro de capacitación y exhibición artesanal, lo que le otorga un carácter diferenciado y de alto valor”, indicó.

La cámara tiene como idea, con este capítulo Santiago, consolidar una red activa de 100 mujeres empresarias afiliadas antes de concluir el año, además de posicionar a Santiago como un referente regional de emprendimiento femenino.

Domínguez dijo que prevén organizar al menos dos eventos de exhibición y capacitación que fortalezcan la identidad del capítulo. La inauguración del Mercado Rosa se llevará a cabo el 15 de noviembre en la Quinta Kary, en Santiago, Nuevo León.

“Para Canacope Monterrey es un hito estratégico, pues representa ampliar la cobertura institucional hacia un municipio clave para el turismo y la economía regional.

“Significa abrir una nueva ventana de liderazgo femenino, que no solo fortalece la organización a nivel estatal, sino que coloca a Santiago en el mapa de la innovación, la sustentabilidad y el emprendimiento con enfoque de género”, subrayó.