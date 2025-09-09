Exponen en Monterrey claves legales y fiscales para proyectos inmobiliarios

Con la participación de especialistas en materia legal y fiscal, se llevó a cabo el pasado 20 de agosto en el Club Industrial el evento “Desarrollos Inmobiliarios”, en el que se abordaron temas clave para la estructuración de proyectos en el sector.

Los expositores, Lic. Enrique de Jesús Iglesias Elizondo y el C.P.C. Rafael Chapa Vázquez, compartieron herramientas prácticas y consideraciones legales sobre distintos modelos de asociación, entre ellos fideicomisos, asociaciones en participación, coinversión, sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

En el encuentro se enfatizó la importancia de cumplir con obligaciones como la contabilidad electrónica, la prevención de lavado de dinero, el pago de impuestos y el registro REPSE.

Una de las novedades legislativas destacadas fue la reforma a la Ley Antilavado, que obliga a identificar al beneficiario final en cualquier figura jurídica.

Además, se indicó que cuando los recursos destinados a proyectos inmobiliarios para venta o renta superen las 8,025 UMAS, deberá notificarse a las autoridades.

Los especialistas también recomendaron revisar el Artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), relativo a la estimación de costos para efectos de deducción fiscal, así como el Artículo 13 de la misma ley, que regula los fideicomisos de actividad empresarial.

El evento finalizó con un llamado a los desarrolladores a planear cuidadosamente sus proyectos, apegarse a la normativa vigente y aprovechar las figuras jurídicas disponibles para consolidar un sector inmobiliario más sólido y transparente en la región.