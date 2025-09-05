Asume Femsa 100% de Oxxo Brasil; representa 2% del total de las tiendas

Femsa llegó a un acuerdo con Raízen para terminar su Joint Venture en Brasil conocida como “Grupo Nós”, que incluye tiendas de proximidad Oxxo y tiendas de conveniencia Shell Select, lo que permitirá a ambas compañías enfocarse en sus respectivas estrategias de negocio.

Marco Antonio Montañez, director de análisis y estrategia en Vector Casa de Bolsa, dijo que las tiendas Oxxo en Brasil representan solamente el dos por ciento del total de locales que Femsa tenía al cierre del 2024.

“Con base en cifras publicadas en su informe anual 2024, al 31 de diciembre de ese año, había 23 mil 206 tiendas Oxxo en México, 569 tiendas Oxxo en Colombia, 235 tiendas en Chile, 203 en Perú y 249 tiendas en Estados Unidos. Adicionalmente, a la misma fecha 2024, Grupo Nós operaba 594 tiendas Oxxo y mil 244 ubicaciones de Shell Select en Brasil y administraba 22 tiendas Shell Select operadas por franquiciatarios independientes”, comentó el analista.

“De esta manera, vemos que la presencia en Brasil de Oxxo es aún muy reducida, en donde con estas cifras sólo representaba el dos por ciento del total de las 24 mil 462 tiendas Oxxo al cierre del año anterior”, comentó.

Derivado del acuerdo con Shell, Femsa absorberá la deuda pendiente de Grupo Nós, aunque considera que no será significativa como para cambiar las cifras a nivel consolidado, por lo que el efecto inmediato en la valuación de la emisora es neutral, desde su punto de vista.

Con base a los términos del acuerdo, Femsa conservará todas las tiendas Oxxo en Brasil, así como el centro de distribución ubicado en Cajamar, São Paulo, mientras que Raízen conservará todas las tiendas de conveniencia Shell Select.

“Apreciamos enormemente nuestra colaboración con Raízen, que ha sido fundamental para establecer la presencia de Oxxo en Brasil”, dijo José Antonio Fernández Garza, director General de Femsa Retail.

“Al dar el siguiente paso para operar de forma independiente, seguimos totalmente comprometidos con el fortalecimiento y la expansión de Oxxo en este dinámico mercado”, añadió.