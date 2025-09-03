Lidera Nuevo León producción nacional de equipos de aire acondicionado

Con la llegada de empresas de más de 40 países a la AHR Expo México 2025, se abre la posibilidad de que algunas de ellas estudien la posibilidad de establecer una planta en Nuevo León (NL) o en el país, tal y como ya sucedió en varios casos, dijo Alejandro Guerra, director de AHR Expo México.

“Compañías que ahora vienen de Francia, Japón, Alemania, China, con ese fin, de poder encontrar esas nuevas distribuciones o inclusive, explorar la posibilidad de abrir plantas para que, a través de México, empezar a vender al país y también a Centro y Sudamérica”, comentó.

Recordó que compañías que vinieron a la AHR en 1997 como expositoras, ahora tienen plantas aquí en el país.

Guerra afirmó que la AHR Expo de este año es la más grande que han realizado, con más de 530 empresas expositoras, 50 por ciento de éstas son extranjeras de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Turquía y España, entre otros.

“Más de 320 compañías expositoras nos han declarado que estarán mostrando en el piso de exhibición nuevos productos e innovación en sus productos”, refirió.

El directivo agregó que habrá mil 200 marcas que se mostrarán en la expo en un área de más de 27 mil metros cuadrados, prácticamente todas las salas de Cintermex.

Asimismo, se espera una afluencia de más de 14 mil 500 asistentes especializados de más de 40 países, y más del 85 por ciento de los visitantes son tomadores de decisiones, aseguró.

Guerra indicó que, al ser esta edición de 2025 más grande en 120 por ciento a la última edición de 2021, se estima una derrama económica entre 150 a 200 millones de pesos (mdp) sólo en proveeduría para la producción de la expo.

Y para el sector hotelero, el evento significará reservaciones de más de 4 mil habitaciones, lo cual dará una derrama de más de 15 mdp.

NL es líder nacional de producción de equipos de aire acondicionado, actualmente cuenta con 123 empresas dedicadas a la fabricación del equipo de aire acondicionado, refrigeración y calefacción, tanto industrial como comercial, detalló el directivo.

Añadió que estas empresas generan más de 3 mil 700 millones de dólares, equivalente al 31.4 por ciento de la producción nacional de estos equipos.