Ultradent Products compra a empresa regia dental Vamasa

Ultradent Products, fabricante de blanqueamiento dental de Estados Unidos (EU) compró a Vamasa, dedicada al mismo giro, por un monto no revelado.

Vamasa es una distribuidora de productos dentales que se fundó en Monterrey en 1995 y antes de la compra ya tenía presencia a nivel nacional a través de depósitos dentales.

El proceso de adquisición inició en 2020, cuando Ultradent Products compró 51 por ciento de la firma y recientemente adelantaron el cierre del trato y concretaron la compra total.

“Fuimos la primera adquisición que Ultradent hizo fuera de EU”, destacó Luis Adrián Vázquez González, fundador de Vamasa y que actualmente funge como consultor de la compañía.

Uno de los principales diferenciadores de Vamasa ha sido su inversión en educación.

La compañía ha capacitado a más de 12 mil profesores y doctores en odontología de universidades, consolidando a Monterrey como un hub de formación en tratamientos de blanqueamiento y resinas.

Actualmente, Vamasa cuenta con 90 empleados y una maquiladora en Monterrey que continúa produciendo para Ultradent bajo un esquema independiente.

Debido a su nivel de reconocimiento, Ultradent Products decidió que la marca Vamasa siga operando en México.

“Ellos decidieron dejar la marca Vamasa, la marca regiomontana, en vez de la de ellos”, señaló Vázquez González.

Ultradent Products, fundada en 1978 en Utah por Dan Fischer, cuenta con más de 550 productos en su portafolio —incluido el sistema de blanqueamiento.

Además tiene presencia en más de 130 países y es una empresa privada y familiar.