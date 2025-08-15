Entre Líneas 15/08/2024

Nuevo León atrapado: la movilidad como reflejo de una gestión fallida

En Nuevo León, moverse se ha vuelto una odisea, ya que actualmente en el área conurbada algunos municipios tienen un símil con la ciudad de Londres bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y en el clamor ciudadano, lo que debería ser un derecho básico —transitar con seguridad, eficiencia y dignidad— se ha convertido en una experiencia diaria de frustración, riesgo y desgaste para todos y cada uno de ellos.

Y es que detrás de este colapso está una figura que ha acumulado más críticas que soluciones: Hernán Villarreal, el Secretario de Infraestructura en Nuevo León, sí aquél funcionario que, según se dice, llegó al equipo del gobernador Samuel García, recomendando o impuesto por el llamado Consejo Nuevo León o Grupo de los Diez, que por cierto, según algunos historiadores nunca ha sido de Diez, sino de los Ocho o hasta de los 12, y hoy por hoy ha sido rebasado por toda la jiribilla política, que más bien es pura politiquería, para la siguiente sucesión en la gubernatura de nuestro NUEVO o VIEJO NUEVO LEÓN, según se le quiera llamar a nuestro Estado.

Pues bien vamos por pasos, y recordemos que desde su llegada como funcionario en este sexenio del preocupado gobernador Samuel García, ya que eso es lo que demuestra su rostro en cada evento público al que asiste, Villarreal ha prometido una transformación en la movilidad metropolitana.

Sin embargo, lo que vemos y sufrimos como ciudadanos es una ciudad paralizada por obras mal planeadas, rutas de transporte público desarticuladas, con largas filas de pasajeros de hasta 50 o 60 personas, ya sea muy temprano o hasta altas horas de la noche, afectando la convivencia familiar y hasta la productividad laboral por los retrasos y faltas de los trabajadores, y todo esto generado por una falta de VISIÓN INTEGRAL, que pone en evidencia una gestión REACTIVA, más no ESTRATÉGICA.

El caos vial en avenidas clave como Morones Prieto, Constitución, Revolución y Miguel Alemán no es producto del crecimiento urbano, sino más bien e una incapacidad para anticipar y coordinar obras.

¿Qué les costaba hacer las nuevas Líneas del Metro con un Plan Maestro que coordinara fases? Y no a tontas y a locas, como sucede ahora.

Por ejemplo, en el intento de otra alternativa de transporte, en la avenida Ocampo y Juárez, las ciclovías improvisadas, sin conectividad ni seguridad, parecen más un gesto simbólico que una apuesta seria por la movilidad sustentable.

El transporte público sigue siendo un sistema fragmentado, caro y excluyente.

¿Dónde está la integración prometida entre el Metro, rutas urbanas y suburbanas?

Y referente al Metro de Monterrey, que debería ser columna vertebral de la movilidad, hoy opera con unidades obsoletas, frecuencias irregulares y estaciones deterioradas. La Línea 3, inaugurada con bombo político, aún sigue sin cumplir su potencial.

¿Y con la Línea 4? Definitivamente más ruido mediático que avances concretos, con una expectativa de toda la ciudadanía que no se terminará para el magno evento futbolero de mediados del 2026 que se desarrollará en el Estadio Monterrey o BBVA que se ubica en Guadalupe, en donde por cierto hoy por hoy está en una caótica situación con el desarrollo acelerado de calles angostas que en un eventual accidente como un accidente evitaría el fácil acceso de ambulancia o camiones de bomberos.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen no es si Villarreal ha fallado, sino si su gestión representa una ineptitud técnica o negligencia política, porque se supone que el funcionario tiene mucha experiencia en lo que hace. Porque cuando las decisiones afectan millones de traslados diarios, no se trata solo de errores, sino más bien de vidas condicionadas por la INEFICIENCIA.

¿Dónde están los estudios de impacto urbano antes de cerrar arterias clave? ¿Por qué no se ha convocado a expertos en urbanismo, sociología y economía para diseñar una movilidad verdaderamente inclusiva? ¿Por qué se privilegia el concreto sobre la inteligencia urbana?

Pero como no todo debe ser crítica desde este espacio va una propuesta CONSTRUCTIVA:

Muchos expertos en el tema nos señalan que Nuevo León necesita una revolución en su forma de pensar la ciudad, ya que aquí no basta con construir más avenidas o extender líneas sin sentido.

Insistimos, lo que se requiere una visión que entienda la movilidad como un sistema vivo, interconectado, justo y sostenible.

Y para eso, se necesita liderazgo. Uno que escuche, que planifique con datos, que dialogue con la ciudadanía. No uno que se esconda detrás de excusas técnicas cuando lo que está en juego es la dignidad de tránsito de millones de regiomontanos.

Esperamos que todo esto que hoy sufrimos en la movilidad urbana, en estos tiempos de canícula con temperaturas de hasta más de 40 grados centígrados, en realidad valga la pena y que nos callen la boca a los que señalamos con “dedo flamígero” estas fallas, dado que ese es nuestro papel sin afán de ofender, para que las autoridades de Nuevo León, finalmente cumplan esa deuda que ya tiene décadas, esto es, una movilidad digna y sustentable.

Seguiremos al pendiente de todo esto.

Derma en Farmacias del Ahorra: un paso hacia la democratización del cuidado de la piel en NL

En un estado como Nuevo León (NL), donde la industria y el estrés urbano dejan huellas no solo en la economía sino también en la piel de sus habitantes, el lanzamiento de Derma en Farmacias del Ahorro representa más que una estrategia comercial, ya que más bien es una oportunidad para acercar el bienestar dermatológico a quienes históricamente han tenido acceso limitado a él.

Nos comparten que Derma tendrá un espacio especializado dentro de Farmacias del Ahorro, dedicado exclusivamente al cuidado de la piel. Aquí, los clientes pueden explorar productos dermatológicos de alta calidad, recibir orientación personalizada y acceder a otros productos y marcas reconocidas con fórmulas efectivas y precios accesibles.

Los expertos mercadólogos señalan que este modelo no solo amplía la oferta, sino que transforma la experiencia de compra: puestos permite probar, comparar y elegir con conocimiento, algo que antes estaba reservado a boutiques especializadas o consultas privadas.

Con esta estrategia algunos de los beneficios para la gente que vive en Nuevo León son los siguientes: Accesibilidad geográfica, ya que al estar dentro de Farmacias del Ahorro, Derma se inserta en zonas urbanas y suburbanas, acercando el cuidado dermatológico a colonias populares y municipios periféricos con precios competitivos, provocando que en un contexto donde los tratamientos dermatológicos pueden ser prohibitivos, esta iniciativa ofrece productos de calidad a costos razonables, sin sacrificar efectividad.

También genera educación y prevención, pesto que el acceso a información sobre ingredientes, rutinas y necesidades específicas permite que más personas prevengan afecciones cutáneas antes de que se conviertan en problemas médicos.

Y se podría decir que, hasta un empoderamiento estético, sobre todo si se considera que en una sociedad como la regia, la imagen personal influye en la autoestima y oportunidades laborales, por lo que cuidar la piel también deja de ser un lujo y se convierte en una herramienta de inclusión.

Lo relevante es que más que cosmética, todo esto evita que surja un problema salud pública, ya que el cuidado de la piel no es superficial, al existir afecciones como acné, rosácea, dermatitis o hiperpigmentación que afectan la calidad de vida, generan estigmas y hasta pueden derivar en problemas psicológicos.

Por ello democratizar el acceso a soluciones dermatológicas es, en esencia, una acción de salud pública.

Farmacias del Ahorro ha entendido esto, y con Derma da un paso hacia un modelo de servicio más integral, donde el bienestar físico y emocional se atiende desde lo cotidiano. con una rutina, que es un puente entre ciencia, innovación y cuidado personal que transforma el skincare en un acto de amor propio y respeto por cada piel.

Bajo la visión de Gabriel Zavala Barrera, Chief Operating Officer -Director de Operaciones-,de Farmacias del Ahorro, “Derma, especialistas en tu piel, más que una rutina de belleza, representa un acto de respeto hacia la piel y hacia la diversidad, ofreciendo soluciones efectivas para cada etapa, condición y necesidad”,

Analiza CAINTRA la relevancia de la seguridad pública

La seguridad es un factor clave que influye directamente en el atractivo de un estado para las inversiones. Consciente de su relevancia, la Comisión de Enlace Legislativo de CAINTRA, presidida por Carlos Garza Galán, sostendrá hoy viernes 15 de agosto una reunión con Jorge Enrique Tello Peón, Presidente y Director General de Madison Intelligence México, firma especializada en soluciones integrales de seguridad e inteligencia.

Y ES QUE Tello Peón cuenta con amplia trayectoria en temas de seguridad, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno federal. En esta ocasión, compartirá con los empresarios las Perspectivas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ofreciendo un análisis sobre los retos y oportunidades en esta materia.

Para el sector productivo, es fundamental que las empresas participen activamente en la prevención de delitos, mediante acciones coordinadas con las autoridades. Entre ellas, destaca el establecimiento de canales de comunicación efectivos que fortalezcan la colaboración y permitan implementar estrategias conjuntas que beneficien la seguridad de todos.

