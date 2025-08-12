Genera resultados estrategia de seguridad; bajan 10% delitos

En julio, los delitos totales que se registraron en Nuevo León, sin incluir lesiones y robos a escuela, ascendieron a dos mil 737, lo que representó una disminución de 10.17 por ciento respecto a los tres mil 47 reportados en el mismo mes del año pasado.

El reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado muestra que este desempeño positivo se debe a que solamente tres de los 15 delitos que registra presentaron un alza anual, mientras que el resto bajaron.

Especialista en seguridad destacó la baja que registró la entidad en el delito de homicidios, que es uno de los de mayor impacto en la población, al sumar solamente 44 asesinatos, 72.67 por ciento menos que los 161 registrados en julio del año pasado.

“Julio se colocó como el más bajo en homicidios de los últimos nueve años y este es el resultado de las labores de coordinación que mantienen los tres órdenes de Gobierno, que ha sido fundamental para lograr la disminución de las cifras de homicidio, pues con los operativos en conjunto se ha logrado la detención de objetivos relevantes”, señaló el gobierno del Estado.

Además de los homicidios, los delitos de robos también reportaron una baja importante, el robo simple reportó 207 casos, una baja anual de 13 por ciento; el de casa habitación registró 119 ilícitos, 30 por ciento menos que en julio del año pasado; el robo a persona se redujo en 23.94 por ciento, a 108 denuncias; el de cristalazo bajó de 15 a 11, 26.67 por ciento menos; y el de vehículos fue de 81, una caída anual de 38.64 por ciento.

En los delitos sexuales, el de estupro bajó 21 por ciento anual, a 15 denuncias en julio; el de equiparable a la violación registró 48 denuncias, 23.81 por ciento menos; el de abuso sexual subió 6.02 por ciento a 141 ilícitos; el de violación fue de 84 casos, un alza anual de 23.53 por ciento, y corrupción de menores se incrementó 10.71 por ciento a 31 casos.

En el acumulado durante los primeros siete meses de este año, los delitos totales sumaron 18 mil 542, una baja de 9.37 por ciento al compararlos con los 20 mil 458 reportados entre enero y julio del año pasado.

En cuanto a homicidios, éstos registraron una baja de 50.2 por ciento en lo que va del año respecto a los primeros siete meses del 2024, al pasar de 980 a 488.