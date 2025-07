Involucrarán a Pymes regias en el Mundial 2026

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que estén interesadas en hacer negocios durante el Mundial 2026 en Monterrey deberán identificar a las grandes empresas que le darán servicio a la FIFA y a las que a su vez estas estás subcontratando, para ofrecerles sus servicios y productos, dijo Julio Valdés, gerente de Asuntos Públicos de la FIFA World Cup Monterrey.

“Me dicen mucho, ‘yo tengo mi empresa y yo quiero darle servicios al Mundial. ¿Cómo le hago?’ me insisten mucho en contactar a la gente de FIFA, les explico que los procesos para contratación de las compañías que iban a manejar temas audiovisuales, temas de seguridad, branding, se tomaron hace año y medio o sea ya es un poco tarde, ‘oh es que siempre nos dejan fuera’, explicó Valdés.

Agregó que, “a ver, no es que te deje fuera en la organización, a lo mejor no va a interactuar directamente contigo (la FIFA) pero si te van a contratar”.

Valdés puso como ejemplo la realización de la Serie Cart y los grandes festivales de música que se realizan en la ciudad.

“Pal Norte contrata cuatro o cinco proveedores y ellos subcontratan a gente, no hay pantallas en la ciudad de esos días, no hay proyectores, no hay seguridad, eso mismo va a suceder acá.

“Por ejemplo, aquí van a estar estas empresas, las boleteras, aquí se tomó una decisión, ahorita es On Location que está comercializando suites por lo pronto, y hospitality suites, el día 7 (de agosto) se lanza la venta de los boletos alguna empresa los va a ganar y va a empezar a comercializarlos a través de sus canales de comunicación entonces, si yo quiero entrar a la venta de boletos, tengo que estar pendiente de esa empresa para ver tal vez a quién subcontrata en México y si puedo entrar”.

Valdés añadió que la oportunidad para las Pymes es enorme, ya que se esperan unos 2 millones de visitantes en el Mundial sólo en Monterrey, con lo cual no hay una o dos empresas que se den abasto para suministrar todo lo necesario, las cuales necesitarán de ayuda de ellas.