Llega The Best of Breast 2025 por primera vez a Monterrey

Este viernes y sábado, el Hotel Hilton Monterrey Valle se convierte en sede de uno de los encuentros médicos más relevantes del año: The Best of Breast 2025, una iniciativa internacional impulsada por MSD, que por primera vez se realiza en Monterrey.

El evento reúne a 150 especialistas de todo el mundo entre oncólogos médicos, cirujanos, radiólogos y otros expertos con el objetivo de compartir los avances más relevantes en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

Este foro es un espacio clave para profesionales de la salud e investigadores, brindando acceso a las últimas investigaciones, tecnologías y enfoques clínicos que están definiendo el futuro de la atención oncológica.

Entre los ponentes destacan figuras de talla internacional como la Dra. Stephanie Graff (EE.UU.), Dra. Kelly Hunt (EE.UU.), Dr. Fabricio Brenelli (Brasil) y Dra. Laura García Estevez (España), quienes presentarán temas como terapias neoadyuvantes, cirugía conservadora, y estrategias para tipos complejos como el cáncer de mama triple negativo (TNBC).

También participa la Dra. Cynthia Villarreal Garza, originaria de Nuevo León y actual directora de Oncología Médica del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Hellion, líder en investigación clínica y activista en la lucha contra las inequidades médicas.

Además de las conferencias médicas, el evento presenta la exposición “El Arte de Inspirar Vida”, una colección de 30 obras creadas por mujeres mexicanas que han enfrentado el cáncer de mama.

A través del arte, expresan emociones, resiliencia y experiencias personales, generando un poderoso mensaje de autocuidado, conciencia, fuerza y esperanza frente al cáncer de mama.