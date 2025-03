“La globalización llegó a su fin, bienvenido el proteccionismo”.- Jorge Guajardo

Para el ex-embajador de México en China y actual socio de DGA Group, Jorge Guajardo, la globalización ya se terminó, debido a toda la situación geopolítica y la guerra comercial que está ocurriendo —sobre todo en Estados Unidos (EU).

“La globalización ya se acabó, el hecho de que EU el país más globalizado del mundo, ya no tiene acceso a los mejores productos del mundo, eso para mi es el fin de la globalización”, sostuvo.

Al participar en la 81 Asamblea anual de la CAINTRA Nuevo León, Guajardo explicó que debido a la guerra comercial que EU está enfrentando con China, los consumidores de ese país ya no están teniendo acceso a la tecnología más avanzada del mundo, como estaban acostumbrados a tenerla.

En redes sociales, el ex embajador recordó la posible prohibición a la que se enfrenta la china TikTok en la Unión Americana, la cual compite contra Meta, es decir la matriz de Facebook.

Mientras que en Inteligencia Artificial, remarcó el nacimiento de los chatbots de la china DeepSeek, que en teoría ya superó a ChatGPT de OpenAI.

“Yo vivo en Washington, hablo mucho sobre este tema y siempre salgo a destacar como los carros BYD están prohibidos en EU, nadie los conoce”, subrayó.

Por primera vez tiene que viajar a otro país (el consumidor estadounidense) y decir caray, esto me gusta, esto no hay en mi país”.

Recientemente, BYD presentó lo que podría ser un gran paso para la industria de los vehículos eléctricos: una plataforma que tiene la capacidad de cargar tan rápido como poner gasolina, según la empresa.

Además, anunció que desarrollará una red de carga a lo largo de China.

La denominada “superplataforma eléctrica” alcanzará velocidades máximas de carga de 1,000 kilowatts, lo que permitirá a los vehículos recorrer 400 km con una carga de 5 minutos, dijo el fundador de BYD, Wang Chuanfu, en un evento realizado en el corporativo de la compañía, ubicado en Shenzhen.

Haciendo referencia a este evento, Guajardo puntualizó que la tecnología de los cargadores de BYD (prohibida en EU) superó por mucho a la de Tesla.

Añadió que también la tecnología de los drones chinos DJI superó a la estadounidense.

Concluyó que todo esto le juega como cartas a favor de México, quien debe alinearse con EU para formar un bloque comercial y dejar a un lado las importaciones chinas.

Agregó que México le debe de poner aranceles agresivos a las importaciones chinas, como las automotrices, con tarifas de por ejemplo 100 por ciento.

“Estamos cayendo ya en esta importación de carros chinos. Todos esos carros chinos tienen algo en común: no tienen un parabrisas hecho por Vitro; no tienen frenos hechos por Draxton, de Grupo Industrial Saltillo; no tienen cabeza de motor o una charola de la batería hecha por Nemak, no están hechos con aceros de Ternium, no nos dejan nada, no nos convienen nada”.

“Y destaco esto porque ahí viene la presión, la idea de EU de decir cierren su mercado a los carros chinos. Porque si no, nos van a desindustrializar, con todo lo que les estoy diciendo que están matando, la industria automotriz y de autopartes son de las principales empleadoras de México y dejar que sigan entrando los autos chinos con el 20 por ciento de arancel se va acabar la producción en México”.

Remató que los niveles arancelarios que México le impone a China “les dan risa” a los asiáticos.