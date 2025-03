Rosa Nelly Trevinyo: Los 10 Mandamientos para Retirarme BIEN (parte 2 de 2)

Más de la mitad de los empresarios que están cerca del retiro tienen la intención de continuar activos después de jubilarse. ¿Por qué? Porque quieren preservar su salud física y mental, compartir su conocimiento con las nuevas generaciones y fomentar su propia seguridad financiera.

¿Cómo seguir activos y disfrutar de esta nueva etapa de vida? Planificando con tiempo y cambiando la agenda. El retiro es una oportunidad para complementar nuestra actividad laboral con otros roles y rutinas que también nos aporten propósito y sentido de realización. Se trata de seguir haciendo lo que nos gusta, de una forma más flexible e integral.

En la columna pasada les compartí 5 de los 10 mandamientos para retirarnos bien, tener certeza patrimonial y vivir en paz. En esta columna les comparto el resto.

# 6. Convertirme en un Buen Inversor.

Los buenos inversores tienen claro que deben: 1) aprender más sobre finanzas; 2) invertir en activos que generen ingreso; 3) involucrarse en sus inversiones; 4) no tomar riesgos innecesarios; 5) ser realistas en cuanto a sus proyecciones y 6) pedir ayuda cuando lo requieran.

Y es que, para saber cómo y dónde invertir no basta con corazonadas, debemos estar informados, conocer los riesgos, entender los vaivenes del mercado, actualizar nuestros conocimientos y habilidades financieras. Igualmente, hay que asegurarnos de que nuestras inversiones sean parte de la solución, no del problema —es decir, hay que invertir en activos que generen ingresos, no gastos o deudas. En resumen: cómo ahorrar para el retiro puede ser tan importante como cuánto ahorrar para el retiro.

# 7. Diversificar y Controlar mis Inversiones.

Coloca tus ahorros para el retiro en distintos tipos de inversiones —inmuebles, negocios, oportunidades financieras, depósitos bancarios, fondos para el retiro, activos en dólares, etc. Diversificar tu plan de ahorros ayuda a reducir el riesgo y a mejorar el retorno sobre la inversión. Obviamente, la combinación de tus inversiones (el mix) puede cambiar con el tiempo. ¿De qué dependerá esto? De tu edad, de tus objetivos de inversión, de tus circunstancias financieras y hasta de algunos eventos inesperados. Aun así, para hacer ajustes o saber si vas por buen camino, es indispensable que monitorees continuamente tu “cochinito” (plan de ahorro). Si no revisas cómo vas, no podrás reaccionar a tiempo.

# 8. Evaluar la Opción de Ser un Business Angel.

A los inversores que aportan dinero para iniciar nuevas empresas se les llama business angels—es una especie de padrino inversor. Antes del retiro, puedes explorar esta opción y ponerla en práctica con una dedicación parcial. Sin embargo, hay que ser cautelosos. Primero, en el monto a invertir. Segundo, en el tipo de empresa en la que invertirás. Tercero, en la forma de estructurar la propiedad del nuevo emprendimiento (derechos y obligaciones).

Tips para Business Angels: 1) Nunca inviertas aquello que no puedas perder. 2) No inviertas en algo que no entiendes o no sabes gestionar. 3) Llega a acuerdos con los socios-emprendedores y déjalos por escrito (aterrízalos legalmente). 4) Involúcrate en el proyecto y dale seguimiento a tu inversión, por ejemplo, como consejero de administración. 5) Define el momento adecuado para “salir” de ese negocio (desinvertir).

# 9. Cultivar Mi Fuerza de Voluntad.

Ahorrar no siempre es fácil; sin embargo, es vital para tener una buena jubilación. Haz del ahorro un hábito. En el camino, habrá tentaciones. No obstante, no pierdas el objetivo. A menos que sea una urgencia de vida o muerte, no toques tu ahorro. Y en el lamentable caso de que tuvieras que hacerlo, asegúrate de reponerlo lo más pronto posible.

Tip: No esperes a pagar todas tus deudas para comenzar a ahorrar. Si aplazas la creación de tu “cochinito para la jubilación” (plan de ahorro), tal vez nunca empieces a juntar el dinero que necesitas para retirarte.

# 10. Prepararme para Cambios Inesperados.

En la vida, hay acontecimientos no planeados: un divorcio, el fallecimiento del cónyuge, la incapacidad por enfermedad o accidente de un hijo, una devaluación, la quiebra del banco donde tenías todos tus ahorros, etc. Así que,… planifica para lo inesperado. Prevé con tiempo, arregla tus asuntos legales y patrimoniales (testamento, fideicomiso, revisión de beneficiarios en todas tus cuentas e inversiones) y crea un fondo para emergencias. ¿Así o más claro?

En resumen: Visualizar el futuro nos permite afrontar mejor los cambios que se avecinan. Planificar el retiro y el cambio en nuestra agenda post-jubilación (nuevos roles, actividades y responsabilidades) nos permitirá disfrutar más y mejor de esta nueva etapa de vida. ¡A trabajar!

Escríbeme: rosanelly@trevinyorodriguez.com o contáctame vía LinkedIn, Twitter o Facebook.