Pide Cluster Energético de NL a Sheinbaum que defina plan energético

El Clúster Energético de Nuevo León (NL) pidió a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum que defina su plan en materia energética cuanto antes a fin de resolver toda la problemática de este sector clave para el crecimiento y del país.

“Sería bueno que definiera la política en el comité de transición, que inmediatamente se empiece a ver, le puedes ganar tres o cuatro meses al tiempo definiendo que quieren hacer”, expresó César Cadena Cadena, presidente del organismo.

Agregó que”no podemos privilegiar los conceptos filosóficos, teóricos contra la realidad técnica, no tienes luz para los apagones. ¿Cómo lo vas a atacar? En el camino invitar al privado o no, tratar de acelerar que la CFE sea más competitiva, en fin ¿Qué quiero hacer?”.

El presidente del Clúster Energético de NL subrayó que los cambios en materia energética son lentos.

“Desgraciadamente el gran problema es que cualquier cambio de tipo técnico en energía tardas de tres a cuatro años en implementarla, no es fácil, más vale que empecemos a tomar las decisiones que se necesitan ahorita para que en dos o tres años estén implementadas y se pueda resolver el problema.

“Los apagones se resuelven con más plantas, estas podrían ser de dos tipos, podrían ser unas que está construyendo la CFE que a lo mejor al final del año están listas, perfecto, podrían ser las plantas privadas que están detenidas”, explicó.

Añadió que además de plantas, es necesario que se desarrolle toda una red de transmisión eléctrica.

“Pero también tiene que ser muy emparejado con la transmisión. ¿Estas plantas están listas para entrar a la red y la red puede transmitir? Porque si no, no tiene caso, usando un símil hidráulico, que gano con tener un pozo de agua muy abundante, si no tengo tubería que lo está conectando a la red general”, señaló.

Cadena Cadena resaltó que Sheinbaum es doctora en energía, por lo cual entiende el tema desde el punto de vista académico.

Indicó que hay que recordar que la reforma energética de la administración de Enrique Peña Nieto sigue vigente en la ley, pero no en los hechos, ya que en la actual administración se hizo una especie de “contrarreforma” en la práctica.

“¿Qué va a hacer? No sé, ella puede tomar dos caminos, el de copiar lo que AMLO está haciendo y prohibiendo lo que ya se está prohibiendo con la posibilidad de que se pudieran hacer cambios constitucionales, ya ahora sí de ir para atrás la ley.

“En algunos foros ella -Sheinbaum- ha declarado que está a favor de las energías limpias, que hay que ayudar a Pemex y a CFE, pero hasta que esté sentada es cuando vamos a saber qué es lo que quiere hacer con estos temas”, indicó el directivo del sector energético