Registran centros comerciales hasta 90% de ocupación

Uno de los sectores que resintió inmediatamente los efectos negativos de la pandemia del Covid-19 fue el comercial, pues ante la crisis sanitaria muchos centros y plazas comerciales registraron altos niveles de desocupación, pero a cuatro años de esta situación han registrado una recuperación importante y ahora reportan ocupación de hasta un 90 por ciento, señaló Sergio Resendez, director de Colliers Monterrey.

“Con la pandemia, el sector comercial fue la primera línea de batalla y el sector, obvio, depende de las ventas y si no vendes no abres el local, no hay forma de poder pagar la renta y tuvieron que renegociar rentas en el mejor de los casos y en el peor de los casos, dejar el local, y muchas tiendas quebraron”, dijo.

“Si hoy ves los centros comerciales, los niveles de ocupación afortunadamente son muy altos, pues el segmento se está recuperando, ya que fue el primero que sintió el impacto de la pandemia”, señaló.

“Actualmente los centros comerciales de cualquier tipo en la ciudad de tiene niveles de ocupación altos, nosotros en promedio estamos viendo que la mayor parte de éstos tienen por lo menos un 85 a 90 por ciento de ocupación, lo cual es muy sano”, indicó el especialista.

Comentó que esto significa que la economía en ese sector está recuperándose de manera importante, además de que han evolucionado, ya no nada más están atados al tema de tener una tienda ancla y vender ropa y zapatos, sino que ya están incluyendo el componente de entretenimiento, comida, restaurantes, etcétera.

Destacó que esto es consecuencia de que el sector industrial está teniendo un desempeño positivo, pues implica nuevos empleos, la llegada de más gente, que obviamente requieren de cubrir ciertas necesidades.

“El desarrollo industrial que trae no solo el tema de manufacturas y el empleo para éstas, sino que es empleo formal, es empleo bien pagado y registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una economía medible y registrable, y estas personas son las que van a beneficiar todos los demás sectores”, comentó.

Dijo que cuando la gente tiene empleo eso les permite que puedan comprar, puedan invertir, puedan ir a los centros comerciales, a los restaurantes, a los centros de entretenimiento, etcétera y que todo esto impulsa al sector comercial.

Sin embargo, algo que le preocupa es que la población ha crecido de manera importante en los últimos años, hay segmentos que no lo están haciendo a la misma velocidad, como es el tema de la salud y vivienda.

“A pesar de una cantidad de población importante, no se están construyendo más hospitales, se construyen, pero muy pocos, al parecer actualmente hay un par de hospitales privados que están en proceso de construcción, pero no vemos que en los del IMSS y los del ISSSTE se esté invirtiendo, al contrario, cada vez se deterioran más los que ya teníamos”, añadió.

Otra de las cosas que se requiere son las guarderías, ya que éstas han sufrido un golpe muy fuerte durante este sexenio y hoy hacen demasiado falta, pues si de por sí las que ya estaban eran pocas, ahora que cancelaron los programas de participación de guarderías, hay una falta enorme de lugares que les permita a las familias dejar en un lugar seguro a sus hijos para poder ir a trabajar.