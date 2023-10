Inclusión y accesibilidad en el ámbito empresarial, compromiso indispensable

La inclusión y accesibilidad son conceptos que no solo tienen un impacto significativo en la vida de las personas con discapacidad, sino que también desempeñan un papel crucial en el mundo empresarial, señaló Teresa Cabrera, directora jurídica de Grupo Coppel.

Al participar en el Foro: “Cambio de Época”, organizado por el IMEF Monterrey la experta jurídica, consideró de suma importancia promover la inclusión en las empresas, sobre todo considerando que en el corto plazo puede ser un tema de ley.

“La inclusión no sólo se trata de contratar a personas con discapacidad, sino de comprender el valor que aportan a una organización. Estas personas no solo son empleados, sino también clientes que visitan tiendas y consumen productos. La inclusión no solo se proyecta hacia los colaboradores y la contratación, sino que también se enfoca en brindar un servicio óptimo a los clientes en todas las instancias”, explicó ante unos 300 asistentes al evento.

La accesibilidad se revela como un elemento esencial en este contexto. Los espacios deben estar diseñados de manera que sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, detalló.

“Esto implica la implementación de rampas adecuadas, la medición precisa de las dimensiones de las rampas y la instalación de elevadores en tiendas con múltiples pisos. El compromiso con la accesibilidad va más allá de cumplir con las regulaciones; se trata de garantizar que todas las personas puedan desenvolverse de manera autónoma en los espacios comerciales”, aseveró.

En este sentido, destacó la importancia de no implementar soluciones superficiales que, en lugar de mejorar la accesibilidad, las complica, por ejemplo, instalan una rampa que no cumpla con las dimensiones necesarias solo complica la movilidad en lugar de facilitarla.

Además de la discapacidad, mencionó también la existencia de brechas de género en el ámbito laboral.

La inclusión es un objetivo que se aplica a múltiples dimensiones de diversidad, y las empresas deben esforzarse en abordar todas estas cuestiones. Subrayó la importancia para los directivos de las empresas, para estar preparados para las futuras legislaciones en materia de inclusión.

“Se espera que se impongan cuotas y obligaciones legales para la contratación de personas con discapacidad, y las empresas deben anticiparse a estos cambios”, dijo.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de una metodología y enfoque coherente para abordar la inclusión y la accesibilidad.

“Esto implica la realización de diagnósticos de accesibilidad en la organización, la sensibilización, la elaboración de políticas transparentes y la adaptación de espacios y condiciones individuales según las necesidades de los colaboradores con discapacidad”.

Concluyó que la inclusión y accesibilidad no son solo un requisito legal, sino una oportunidad para enriquecer la cultura empresarial y brindar mejores servicios a clientes de todos los ámbitos.

“La inclusión es un compromiso que involucra a todos los colaboradores y que debería ser una parte integral de la estrategia empresarial”, añadió.