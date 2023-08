Tiene 35% de los empleados de NL sueldo de pobreza

Hasta el pasado mes de junio, alrededor de 643 mil personas que estaban registrada en el IMSS con un empleo formal en Nuevo León recibían un sueldo tan bajo y precario que no alcanzaba para superar el nivel de pobreza, señaló Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Claramente Nuevo León (NL) es de los estados que están “menos peor” en cuestiones salariales, pero difícilmente podemos hablar de que estén bien o que pueda presumir su situación laboral solo porque tienen un millón 836 mil empleos en el IMSS”, indicó.

“De estos empleos, 643 mil, más o menos la tercera parte o casi el 35 por ciento del total, son trabajos que no ganan para superar el umbral de pobreza”, detalló.

Comentó que en la entidad hay 1.2 millones de personas sin trabajo, un millón con trabajo informal, 643 mil ya mencionados sin salario suficiente, 685 mil con ingresos mensuales menores a 20 mil pesos y 504 mil, el 27 por ciento del total, con buenos salarios, superiores a los 20 mil pesos.

Detalló que de las personas sin trabajo, 889 mil no pueden buscar un empleo porque se dedican a labores del hogar, 176 mil son personas que necesitan trabajar pero no han buscado empleo recientemente, y 91 mil han buscado trabajo pero no lo han encontrado.

Gómez Hermosillo recalcó que un trabajador debe de ganar mínimo ocho mil 600 pesos mensuales, que aunque no lo sacaría del nivel de pobreza si le permitiría adquirir dos canastas básicas.

“Es necesario culminar la recuperación del salario mínimo general para que en 2024 su monto sea suficiente para dos canastas básicas, por lo que las empresas adoptan el compromiso con ingreso digno y su primer paso debe ser nóminas libres de salarios de pobreza, mínimo ocho mil 600 pesos al mes”, indicó.

“El sueldo de ocho mil pesos mensuales no es suficiente para que una persona tenga una vida digna, solo le alcanza para cubrir dos canastas básicas y esto nada más es no ser pobre”, recalcó.

“Nuevo León tiene mucho empleo, genera mucho empleo, no es el mejor, es el menos peor, aunque si lo comparamos con Chiapas sí está súper bien, pero en general Nuevo León no está bien, pues no es bueno tener a más de un millón de personas en la informalidad”, destacó.

Por lo anterior, advirtió, NL tiene mucho margen para mejorar en el aspecto del empleo, y lo primero que hay que hacer es darse cuenta de lo precario de los salarios, porque si seguimos festejando que crece el empleo y no se hace nada por los salarios, la precariedad laboral seguirá aumentando.

Gómez Hermosillo recalcó que el 37 por ciento de los empleados formales en Nuevo León, es decir, 685 mil plazas, tiene un salario mayor a dos canastas básicas, pero menor a 20 mil pesos mensuales, por lo que se pueden calificar como empleos con salarios de sobrevivencia.

“En NL solamente el 27.5 por ciento de las personas registradas en el IMSS tienen un trabajo digno, pues 334 mil ganan entre 20 y 40 mil pesos al mes y 170 mil reciben sueldos mayores a 40 mil pesos”, indicó.