Nueva fuente de energía a partir de Biomasa

Bernabé Esquivel, un emprendedor del Estado de México, desarrolló un producto a partir de Biomasa al que bautizó como “Elemento E”, y que puede funcionar como fuente de energía para baterías de diversos usos; actualmente trabaja en el desarrollo de prototipos para aplicaciones como scooters, laptops, televisiones autónomas, entre otros.

“La ventaja de estas nuevas baterías es que son fabricadas a partir de biomasa, pueden tener una duración mucho más allá de las pilas tradicionales”, asegura Bernabé.

“Estamos haciendo unos prototipos de un Scooter de Xiaomi; queremos hacer una pantalla de televisión autónoma para presentársela Hisense, además de una laptop para HP”, comentó emocionado tras participar en el HEINEKEN Green Challenge, una iniciativa impulsada por HEINEKEN México e INCmty, donde fue uno de los finalistas de la edición 2022, con el tema eficiencia energética.

Detalló que la batería va pegada detrás de la televisión y en lugar de conectarla a la luz eléctrica, se puede programar para que tenga el tiempo de vida de acuerdo al requerimiento del cliente.

“Ya hicimos la presentación del prototipo del proyecto de la biomasa, fuimos al INEL, ya que ellos son los encargados de validar y corroborar el tiempo de carga y descarga. De este modo, podemos asegurar la aprobación del Elemento E y el funcionamiento de la patente”, añade.

Detalló que este producto es natural, biodegradable, reciclable y compostable, “tenemos los elementos suficientes para crear estas baterías de biomasa y si faltara alguno, lo podemos crear”, afirmó.

Refirió que tienen un prototipo funcional de baterías para automóvil, aunque aún no está terminado por completo, con una capacidad de 12 voltios a 40 ampers..

“Puede encender el auto y mantener su carga, no se apaga, e incluso si el alternador empieza a fallar, la batería compensa esa pérdida de voltaje porque el carro va a seguir consumiendo energía”, expresó.

“Ya podemos comercializar la batería la pila; sin embargo, nos falta presupuesto para hacerlo a nivel industrial, más grande”.

¿Cómo surgió el Elemento E?

Después de sufrir problemas de salud, perder su empleo y estar al borde de la ruina, Bernabé Esquivel imploró ayuda divina y recordó cuando en la escuela primaria podían crear voltaje mediante el uso de limones, alambres y clavos. De ahí su interés en crear una batería que tuviera mucho más tiempo de vida útil que las tradicionales.

“Enfoqué mi mente en cosas positivas y así surgió la primera pila hecha con biomasa, que ahora es el Elemento E, en honor a mi mamá, Elssa”.

Las primeras cuatro pilas las fabricó el 20 de noviembre de 2020, y una de ellas, la más pequeña de todas, la conserva en su casa”.

A partir de esa fecha, empezaron a evolucionar y cambiar la fórmula hasta llegar al día de hoy con la propuesta de utilizar el Elemento E para fabricar pilas o incluso baterías automotrices.

Refirió que tienen baterías AA funcionales, listas para salir al mercado, sólo les hace falta inversión para poder producir a nivel industrial.

“Hago una pila cada 15 minutos y puedo construirla así con todo lo que necesito. Tienen capacidad para 2, 5, 10, 15 y 20 años de vida y, aún al morir, genera vida como abono para las plantas”, aseguró.

El entusiasta emprendedor comentó que está haciendo estudios y ya registran avances con las semillas de plantas y abono con el elemento E. De modo que, con una batería en desuso pueden germinar las semillas con la mitad del tiempo de lo que tarda normalmente, no importa que no haya agua, sol, o que no tenga nutrientes. “Es como un acelerante, el Elemento E tiene vida, puede ayudar”.

Por su parte, Josadara Camacho, socia del proyecto, añadió su intención de tocar base con Tesla “Nos encantaría poder hacer sinergia con ellos porque sabemos que el litio se está acabando, además del costo y todos los efectos que conlleva como son los residuos que contaminan”.

“Somos emprendedores súper motivados con este invento que sabemos es de talla internacional… lo único que necesitamos, en verdad, es el financiamiento para poder sacarlo adelante”, aseveró.

Por ello, indicó que buscan levantar Capital semilla por 2.5 millones de pesos para comprar maquinaria y contratar gente que apoye en la operación.

“Estamos trabajando con recursos propios y entramos a HEINEKEN Green Challenge para recibir apoyo, dar visión y alcance a nuestro proyecto”, enfatizó.

Finalmente, los creadores del Elemento E agradecieron el apoyo de mentorías y el acompañamiento que recibieron de asesores que conforman la iniciativa HEINEKEN Green Challenge, que busca a emprendedores interesados en resolver problemas socio-ambientales en México mediante soluciones innovadoras.