Hiram Peón: El agua sigue siendo la prioridad de Monterrey

Continuarán las altas temperaturas, según los expertos, será esta semana y la que sigue.

Las temperaturas fluctuarán entre 40 y 41 grados centígrados. La temperatura bajará en la noche a niveles de 23 y 25 grados. Según datos de Meteorred.

Si a usted le agrada más escuchar a Abimael, los datos no serán distintos.

Tendremos dos semanas más de calor infernal.

Con este pronóstico en las condiciones solo nos queda esforzarnos más para cuidar el agua.

Todos estamos haciendo algo para usar el agua de manera inteligente. Los empresarios hacen su parte, los industriales, que saben mucho de como cuidar el agua, también hacen su parte.

No es fácil preservar el agua al interior de una planta productiva. No solo es en los procesos sino también como actos de generosidad para los vecinos y comunidades.

Todos conocen los ejemplos de empresas como la cervecera y las de refrescos, que el verano pasado llevaron agua en pipas a las zonas desprotegidas de nuestra ciudad.

Sin embargo, hay personas que van más allá, saben que hay que conservar con avaricia el agua, pero, su compasión les impulsa a mantener a sus compañeros de vida, sus mascotas, a salvo de las inclemencias del calor.

Proteger a sus animales es un acto de compasión, mantenerlos bajo la sombra, bajo “el fresco” que provee la vegetación o de plano en el interior.

Estas temperaturas provocarán que los animales silvestres busquen agua para sobrevivir, no tendrán mas que el agua de ríos y algunas cañadas.

La evaporación es severa y esa agua natural no durará mucho. Las personas que viven en las laderas de las montañas verán bajar osos buscando agua en sus patios y albercas. Tener un visitante de esa naturaleza no es para tomarse selfies, no es un juego.

Pero los osos, que pueden recorrer grandes distancias dentro de la sierra madre, no son los únicos necesitados.

Hay muchos animales en condición de calle. Un balde con agua en un parque, a la sombra, será suficiente para todas las aves de la zona y para gatos y perros.

Todos tenemos que sobrevivir.

Pero, si podemos hacer algo por los animales silvestres y por los nuestros, también podemos hacer algo por nuestros hermanos más en desgracia.

Lleve un par de litros de agua, en botellas de pet, y repártalos entre las personas que siguen trabajando en las esquinas. O entre los inmigrantes que se han quedado en nuestra ciudad porque creen en el “sueño regio”.

Mostremos un poco de compasión por los demás, nosotros que aún podemos ser generosos, aunque tengamos poco.

Eso no descalifica a los que, teniendo excedentes, mucho de todo, también quieren apoyar y dar en los momentos críticos.

Decía un sacerdote ayer, en la misa de siete, que ser generoso es más valioso cuando tienes poco. Yo no lo creo, hay un ser superior que toca los corazones de las personas y les inspira a dar sin esperar nada a cambio, así tengas poco o mucho.

El amor es solo uno y no se puede medir en mucho o poco. No puedes amar mucho o poco, solo puedes amar. Mas bien lo tienes o no lo tienes.

No tenerlo es caer en la pobreza de espíritu, de tal manera, que te conviertes en la inspiración, y el maestro, de quienes comprenden ese estado espiritual, esa carencia, que te tiene atrapado.

Ayudemos a los que nos necesitan, algo podemos hacer por las personas y algo podemos hacer por los animales.

Pero, sobre todo, sigamos cuidando el agua. Cada quien tiene una responsabilidad que no podemos evadir. Los ciudadanos tenemos que mostrar esa responsabilidad disminuyendo el consumo. Es nuestra tarea.

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Mail: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon