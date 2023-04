Ternium vuelve a ser reconocido como Campeón de la Sustentabilidad

La industria del acero busca que sus procesos sean tan sustentables como su materia prima. Por esta razón, Ternium fue una de las 10 empresas reconocidas este año con el galardón de Campeón de la Sustentabilidad (Sustainability Champion) debido a su trabajo en el 2022.

Este premio reconoce a aquellos miembros de worldsteel que demuestran de forma clara su compromiso y acciones para el desarrollo sostenible. Para que una empresa pueda ser considerada Campeón de la Sustentabilidad, debe firmar la Carta de Desarrollo Sostenible de worldsteel, en la cual debe integrar evidencia de cumplir los 20 criterios que conciernen a temas medioambientales, sociales y económicos.

También debe proporcionar datos sobre el Inventario del Ciclo de Vida (LCI) de al menos el 60% de la producción del acero crudo de los últimos cinco años. Asimismo, las empresas requieren estar seleccionadas en una de las cinco categorías de los Steelie Awards o haber sido premiados en el worldsteel Safety and Health Recognition.

El año pasado, Ternium resultó ganador del Steelie Award en la categoría Excellence in education and training con el Programa de Certificación de Competencias para Tareas de Riesgo, además de resultar finalista en las categorías Excellence in low-carbon steel production por su proyecto de captura de carbono y Excellence in communications programmes por el Día de la Seguridad.

Como requisito adicional, es necesario que las empresas presenten un Reporte de Sustentabilidad anual. Puedes consultar el de Ternium aquí.

En el Grupo Techint, además de Ternium, Tenaris también resultó ganador de este reconocimiento. Éstas fueron las empresas reconocidas como Campeón de la Sustentabilidad 2023: