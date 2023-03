Víctor Romero: Las 3 B´s en la tecnología

Buen día queridos lectores, muchas por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Estoy leyendo un libro muy interesante, exactamente voy a la mitad y me tiene picado, “The Psychology of Money” de Morgan Housel reflexiona en un punto del libro acerca de los eventos que han pasado en el mundo (depresiones económicas, guerras, la llegada a la luna, etc) y que, sin estos eventos, no estaríamos en donde nos encontramos en este momento.

La pandemia, que nadie la teníamos como un referente, cambió muchas cosas, entre ellas la forma de comprar. Ha sido muy usada la frase: necesito que sea bueno, bonito y barato; en mi experiencia, al menos en la rama de la tecnología, por lo general se conjugan solo 2, pero las 3, aún no me ha tocado experimentar las 3 B´s.

Me gustaría hacer un ejercicio con ustedes y me apoyen en compartir en una lista que haré en twitter si ustedes han conseguido un producto bueno, bonito y barato. Estoy seguro de que podré llevarme varias sorpresas.

Cuando diseñamos un proyecto en la empresa donde trabajo, procuramos tener una entrevista con el usuario, de tal forma que la solución que le propongamos sea rentable, más que las 3Bs; ¿qué significa esto? Para ello pondré un televisor como ejemplo; todas las TVs en el mercado son 4K, cuentan con un menú Smart, con las apps más usadas precargadas y una tienda para descargar más aplicaciones, las medidas y la tecnología usada (oled, lcd) de igual forma coincide en la gran mayoría de las marcas; ¿qué pasa cuando un fabricante invierte en desarrollo y en mejorar la eficiencia del televisor?, usualmente se refleja en un menor consumo de energía, facilidad de uso, diseños más compactos y durabilidad; he sido testigo de televisiones que las tienen trabajando 15 horas diarias o más y su vida útil fue de 4.5 años, en su momento, había una diferencia de precio de 30% comparada con la TV más barata, posteriormente nosotros corrimos una prueba junto con el cliente de la marca más barata y su vida útil terminó a los 18 meses (6 meses después de que terminara su periodo de garantía, repararla era más caro que comprar una nueva). Si calculamos el costo total final a 4 años y medio de ambos productos, la TV más barata al final hubiera costado 210% más que la TV que originalmente estaba 30% más cara.

Cuando un cliente nos pregunta que equipo electrónico de consumo comprar, la respuesta por lo general es: depende; si, depende de muchos factores: qué calidad requiere, si lo va a comprar para cambiarlo el próximo año, qué uso le va a dar, cuál marca prefiere, si requiere que sea ecológica, en fin, hay muchas variables que puedes afectar la respuesta.

No sé si este efecto aplique para todas las industrias, quiero pensar que sí; sin embargo, en este momento, creo que vale la pena meter en la variable de evaluación se es amigable con el medio ambiente y si quien lo fabrica es una empresa socialmente responsable.

La tecnología debe ser un catalizar para el progreso y para facilitar el trabajo y la vida a todos. Como lo compartió una expositora: si no hay planeta, no puedes invertir en nada; muchos fondos de inversión, bajo esta premisa, están volteando a ver proyectos que contribuyan con el planeta.

Hoy acompañé la escritura con un café americano gourmet, con un tostado extraordinario, acidez alta y sabor intenso.

Para quienes practicamos la religión católica, la semana Santa es una de las fechas más importantes y procuramos acompañar a Jesús en el camino que vivió al final de su vida. Que sea una para practicar la reflexión, la espiritualidad y la caridad.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y quienes salen de vacaciones, que las disfruten intensamente y que regresen con bien.