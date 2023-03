Montserrat Martínez: Brecha Generacional en el entorno laboral

Apreciable lector, la diversidad generacional en las organizaciones es una realidad y sin duda más de una ocasión hemos sido parte de situaciones en las que la diferencia de edad entre colaboradores puede generar conflictos, pero de la misma forma existen acciones que brindan grandes beneficios dentro de las empresas. En la edición de hoy te compartiré algunas habilidades y características de las cuatro generaciones que se encuentran en el sector laboral.

Pero ¿a qué se le conoce como generación?, de acuerdo con Google search generación se define como el “conjunto de todas las personas de edades próximas o que viven en la misma época”, normalmente una generación abarca entre 20-30 años, durante el cual los niños nacen y crecen, se convierten en adultos y empiezan a tener hijos.

Centennials/Generación Z- nacidos entre 1997-2010

Tienen pocos años que llegaron al mundo laboral, son nativos digitales y por consecuencia su capacidad de aprendizaje en los medios digitales es exponencial, son autodidactas así como autónomos, por lo que la autoridad de otros no es de su agrado y en ocasiones eso podría jugarles en contra, les gusta tener la flexibilidad de no contar con un horario laboral, así como la realización personal y su espacio propio con privacidad, entre sus mayores motivaciones se encuentra el cuidado del planeta, la igualdad de derechos así como ser emprendedores para ser sus propios jefes.

Millennials/Generación Y - nacidos entre 1981-1997

Si bien no son nativos digitales han logrado adaptarse muy bien a la innovación tecnológica que se encuentra en el mundo laboral así como mantenerse conectados 24/7, son flexibles y se adaptan muy bien a los cambios, no le gusta tener una rutina ni horarios laborales, son espontáneos y el éxito para ellos es viajar y conocer culturas, son voluntarios por naturaleza, entre todas las generaciones, ellos son los que mayor índice de voluntad tienen por ayudar al otro y aportar algo positivo a la sociedad, es una de las generaciones mejor preparada a nivel profesional, no obstante rechazan el compromiso y tienden a cambiar frecuentemente de trabajo.

Generación X- nacidos entre 1965-1981

Aceptan la jerarquía de las organizaciones, ya cuentan con amplia experiencia, mucha energía y años por delante de trabajo, son excelentes gestores de equipo, ya que pueden convivir con todas las generaciones que se encuentran en la empresa, apasionados por su trabajo, responsables y comprometidos con su trabajo, buscan crecer en su trabajo para obtener mejores puestos que les de cierto “status”, en ocasiones pecan de exceso de confianza o sobreestimar sus capacidades, son resolutivos y buenos planeando y ejecutando proyectos por lo que suelen considerarse los jefes en los equipos de trabajo, tienden a querer supervisar todo o no saber delegar por lo que pueden obtener perdidas de tiempo supervisando a sus colaboradores.

Baby Boomers- nacidos entre 1945-1965

Si bien algunos de ellos ya se han jubilado muchos otros aún se encuentran en el sector laboral, y es que toda su experiencia es una de sus mayores fortalezas, han sido grandes fundadores de empresas, saben identificar situaciones de todo tipo en las organizaciones, son mentores natos, les gusta brindar su conocimiento a generaciones más jóvenes y en el que suelen sobresalir. Leales a la compañía por lo que suelen quedarse en la misma empresa durante toda su vida laboral, aprecian la estabilidad y la rutina, la tecnología no es una de sus mayores fortalezas, pero siempre están dispuestos a aprender e intentar nuevos retos, suelen ser muy activos y trabajar hasta la vejez.

Finalmente podemos observar que todas y cada una de las generaciones tienen excelentes características y fortalezas para las organizaciones, así como también ciertos puntos que pueden jugarles en contra, pero de la ayuda de expertos en el tema la diversidad generacional puede ser el factor clave de tu organización para tener excelentes equipos de trabajo que vayan en sinergia con la misión y visión de tu empresa, así como con los objetivos y metas a lograr, hasta la próxima edición.

La autora es Contador Público, especialista en estrategias de rentabilidad.

Contacto: Editorial@elizondocantu.mx