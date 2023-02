Alista InDrive llegada a Monterrey

Eliminar el cobro de tarifas dinámicas y lograr un cobro justo por cada viaje tanto para el usuario como para el conductor es uno de los objetivos que busca la plataforma de movilidad InDrive con su incursión a Monterrey, comentó Lina Rivera Cantillo, representante de Desarrollo de Negocio en México.

Este modelo de negocio permite negociar el costo del viaje de ambas partes, estrategia que le ha funcionado a la compañía rusa, desde hace cuatro años que inició operaciones en el país en Saltillo, Coahuila.

“Nosotros no nos basamos en ningún tipo de algoritmo, no tenemos ninguna tarifa preestablecida que obligue al usuario tanto al conductor o pasajero a que acepte unas dinámicas que en realidad muchas veces no tiene sentido.

“En este momento tenemos el proceso de regularización con el Gobierno de Nuevo León (…) se presentaron todos los requisitos, la lista de documentación que nos requiere para tener la regularidad en el estado.

“Estamos esperando la respuesta del Gobierno que nos permita operar de manera abierta, y podamos anunciar nuestro lanzamiento en la ciudad”, indicó.

A diferencia de InDrive otras plataformas establecen los precios a través de algoritmos que se activan cuando la demanda es más alta que la oferta, además de que consideran el clima, el tráfico, la hora en que se solicita e incluso el trayecto a recorrer.

Rivera Cantillo comentó que el modelo de InDrive, donde tanto el conductor como el pasajero pueden negociar la tarifa, permite que estas lleguen a ser hasta un 20% menores a los de sus competidores.

“Como usuario puedo ofrecer una tarifa justa de acuerdo con un precio sugerido que se ofrece a través de la aplicación y también a los términos de tráfico en la ciudad (…) mi conductor no está obligado a aceptarla, puede contra ofertar con un 10, 20 o equis por ciento, que se considere justo para ambas partes. Tampoco el pasajero está obligado a aceptar esa contra oferta que ofrece el conductor y así, nosotros en InDrive, establecemos un mecanismo de negociación para que ambas partes tengan un servicio justo”, explicó.

La representante de Desarrollo de Negocio de InDrive en México detalló que regularmente la plataforma inicia operaciones en pequeñas ciudades a fin de ir ampliando de manera satisfactoria el negocio hacia otras regiones, “que nuestro propio resultado hable por nosotros y no haciendo inversiones grandes con respecto a ciudades capitales”.

Actualmente ya está en 15 estados del país y en más de 35 ciudades “queremos que esta reputación tan amplia y buena que tenemos nos permita tener un lanzamiento satisfactorio en Monterrey, teniendo en cuenta los temas de regularización local”.

En Monterrey, inicialmente arrancarán con el servicio de viajes en ciudad para posteriormente ver la posibilidad de implementar otras verticales de negocio, de acuerdo con las necesidades como viajes interurbanos, servicio de reparto, entregas de carga, entre otros.

Aunque aún no lo tiene definido, esperan arrancar operaciones con unos 3 mil conductores.

“Lo que siempre buscamos es que la cantidad de conductores también se vea reflejado al doble en la cantidad de pasajeros, estos conductores perfectamente pueden cubrir la demanda de servicios con estos pasajeros”.

Comentó que en las ciudades donde ya operan llevan a cabo capacitación a los conductores sobre temas de seguridad tanto propias como de los pasajeros, principalmente mujeres, dado el contexto actual que se vive.